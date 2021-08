Messi este noul jucător al celor de la PSG. Starul argentinian a fost prezentat oficial la Paris

Leo Messi este de astăzi oficial jucătorul celor de la Paris Saint-Germain (PSG).

Superstarul argentinian, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu gruparea din capitala Franței, acesta urmând să încaseze un salariu care va ajunge până la 35 milioane de euro anual.

Messi va evolua la PSG, cu numărul 30, numărul său tradițional purtat la Barcelona (10), era deja luat de către cealaltă vedetă a celor de la PSG, Neymar.

Messi s – a despărțit de Barcelona, după ce clubul catalan, nu i – a mai putut prelungi contractul, din motive financiare.

Leo Messi alături de președintele celor de la PSG, Nasser Al-Khelaifi, au susținut o conferință de presă, prima dată după venirea sa la clubul parizian.

“Este o provocare. Când am vorbit cu Leonardo, i-am spus că vreau ca familia mea să fie bine, să se adapteze rapid. Pentru mine este un lucru nou. Sunt pregătit și nerăbdător. Fotbalul este peste tot la fel. Am prieteni în vestiar și îmi va fi ușor să mă acomodez. Am ajuns aici fericit și dornic să mă antrenez, să fac cunoștință cu colegii mei, să dezvolt o relație cu ei și să pot începe. Totul este nou pentru noi dar sunt pregătit, atât sportiv cât și familial va fi o experiență frumoasă. Ne vom bucura de un oraș spectaculos. Suntem liniștiți și fericiți.

“Sunt fericit, încrezător în viitorul meu aici, am dorința intactă de a continua să câștig. Este un club ambițios și cred că suntem pregătiți să câștigăm tot, acesta este țelul meu. Am venit aici ca să creștem și să câștigăm împreună. Sper să putem reuși acest lucru. Vreau să le mulțumesc oamenilor din Paris pentru primire, a fost o nebunie. Ne vom bucura mult de șederea în Paris și vom lupta pentru obiective. Mulțumesc, din nou, pentru că sunteți aici”

“Nu știu când voi debuta. Am fost în vacanță. Am fost liber de contract mai bine de o lună. Ieri m-am văzut cu antrenorul, dar nu știu. Trebuie să fac presezonul singur, să mă antrenez bine și când voi fi gata, voi juca. Aștept cu nerăbdare, dar încă nu pot oferi o dată. Antrenându-mă, antrenorul va decide când este cel mai bun moment”.

“Am mulți prieteni în acest vestiar. Devii entuziast atunci când vezi că obții ce îți dorești. Eu și Neymar același lucru după ce ne-am despărțit. Acum că suntem împreună, sperăm să putem câștiga cât mai mult. În afară de Ney, aici mai sunt Di Maria, Paredes și alții. Asta a cântărit mult atunci când mi-am ales următoarea echipă”

“Înainte să plec și să nu știu unde voi ajunge, le-am spus fanilor că mereu le voi fi recunoscător. Au fost mulți ani. Știam că voi veni la o echipă puternică și că mă voi lupta pentru Champions League. Știu și ei asta. Vreau să îmi ating în continuare țelurile. Nu am avut niciun dubiu că PSG vrea să devină din ce în ce mai mare. Nu știu dacă ne vom întâlni vreodată (n.r. cu Barcelona). Sper că vor fi spectatori când se va întâmpla lucrul acesta. Pe de altă parte, va fi foarte ciudat să joc acasă în alt tricou. E fotbal, orice se poate întâmpla, vom vedea², a declarat Messi, la conferința de presă susținută pe stadionul Parc des Princes din Paris.