MĂRTURIA CUTREMURĂTOARE A TATĂLUI, ÎN CAZUL FIULUI TRAUMATIZAT DE PROPRIA MAMĂ – OFIȚER DE POLIȚIE

După ce am prezentat într-un prim articol trauma la care este supus un copil de doar 10 ani după ce părinții au decis să își despartă drumurile în viață, redacția Opinia Transilvană a luat legătura cu tatăl acestuia, șeful Biroului Circulație pe Alba Iulia. Contactat de publicația noastră, tatăl, în grija căruia se află minorul, ne-a declarat :

Rep : Cum s-a ajuns în această situație ?

Tatăl lui Tobias : În ultimele 7 luni de zile au existat zeci de episoade cu țipete, amenințări, expresii jignitoare, adresate de către respective femeie, împreună cu persoanele care o însoțeau, mamei mele, mie personal, la aceste situații fiind prezent și Tobias, care uneori se ascundea de frică ca acesta să nu fie preluat împotriva voinței lui

Deși au existat plângeri formulate încă din luna aprilie 2018, acestea au fost clasate, fără ca niciun martor să fie audiat, și aici mă refer la martori care au observat și auzit la locația domiciliului nostru toate aceste evenimente traumatizante pentru fiul meu și mama mea.

Rep : A existat vreun conflict între dumneavoastră și doamna ?

Tatăl lui Tobias : Eu nu am avut nimic împotrivă ca respectiva să ”exploreze tărâmurile bărbățiilor masculine”, dar când un băiat de 10 ani observă în telefonul mamei lui, pe care îl utiliza uneori pe aplicații jocuri instalate, mesaje de dorințe senzuale și fotografii indecente cu ea trimise antrenorului de fotbal al lui, am constatat prima traumă pentru acest copil nevinovat, ulterior intervenind a doua traumă pentru el, când ea a părăsit căminul conjugal, luând și hainele copilului, pe care nici în ziua de astăzi nu le-a mai trimis acestuia!

Rep: În ce fel a fost afectat băiatul ?

Acest copil a fost urmărit și alergat pe străzi, care în disperarea lui s-a prins cu mânuțele de panourile gardurilor imobilelor și țipa la cetățeni: ”oameni buni, ajutați-mă și nu mă lăsați!” sub privirile unor polițiști care nu au dorit să intervină, pe motiv că respectiva este o colegă de-a lor, existând inclusiv apel telefonic pe 112, aceasta și la momentul respectiv fiind însoțită de o sără de-a acesteia care împreună trăgeau și bruscau acest minor, episod confirmat de declarațiile scrise a 8 martori oculari care erau oripilați de ce polițiștii nu interveneau!!!

La unitatea de învățământ a fiului meu, s-a intrat în timpul orelor de curs de către respectiva!!! Și Tobias a fost somat autoritar ”să iese afară de la oră” !!! moment în care acesta a început să plângă, traumatizat din nou, apelându-mă telefonic să ajung urgent la școală. Și aici nu e singurul episod care a avut loc la această unitate de învăţământ, existând carde didactice prezente și care au relatat că nu e normal acest comportament asupra minorului.

Rep : La ce vă așteptați în continuare ?

Doresc ca toți acești ”lucrători” ai poliției municipiului Alba Iulia, care susțin astfel de comportamente traumatizante pentru un minor, să înțeleagă că aceste traume periodice exercitate cu foarte multă răutate de către respectiva ”colegă de-a lor” asupra acestui copil nevinovat TREBUIE SĂ ÎNCETEZE! Mama mea care se află în perioada de recuperare după un AVC suferit tot din cauza respectivei colege și a persoanelor însoțitoare în zona domiciliului nostru, fiind amenințată de către aceasta și sora ei că ”va fi băgată în pământ și însoțită de expresia ”că nu ai primit încă cât trebuia!” expresii desigur auzite și confirmate în scris de martorii prezenți la fața locului, când fiul meu din trauma suferită a urcat în autovehiculul unui vecin și l-a rugat pe acesta să îl conducă la locul meu de muncă pentru că tati nu răspunde la telefoane, care mi-au fost ridicate de către colegii acesteia la momentul efectuării perchezițiilor asuprea mea, tot pe baza unor relatări mincinoase ale acestei individe.

Rep : Ce urmează ?

Voi formula câteva întrebări prin intermediul avocaților care reprezintă familia noastră, conducerea Inspectoratului General al Poliției Române, pentru a primi oficial, în scris, dacă în cazul tulburării ordinii și liniștii publice pe o stradă din municipiul Alba Iulia, cu exercitare de traume psihice asupra unui minor în vârstă de 10 ani împliniți, procedurile trebuiesc respectate sau procedurile sunt aplicate preferențial?!, pentru că în momentul când acest copil exprimă teama de a ieși din curte la joacă sau la plimbare cu bicicleta din cauza unor persoane care vor alerga din nou după el pe străzi, eu consider că aici există elemente constitutive care pun în primejdie gravă dezvoltarea psihică a acestui băiețel, iar când acesta afirmă seara, înainte de culcare că nu dorește ca următoarea zi să meargă la școală de teamă că cineva va intra din nou în timpul orelor de curs pentru a-l scoate afară, eu consider că din nou, e pusă în primejdie gravă dezvoltarea intelectuală a acestuia, lăsând la o parte relatările doamnei învățătoare care îmi confirmă că în unele zile pur și simplu, nu are cu cine să lucreze pentru că acest copil este crispat, tulburat și nu se poate concentra.

Consilieri psihologice cu fiul meu, au fost efectuate zeci de astfel de ședințe, inclusiv consultare psihiatrică la Centrul de Sănătate Mintală Infantilă Alba, dar dacă aceste episoade periodice de traumă nu vor înceta, nicio terapie nu va avea efect asupra minorului, asupra căruia există posibilitatea unei îmbolnăviri ireversibile și irecuperabile.

Stimabililor care citiți aceste rânduri și sunteți părinți, vă rog să înțelegeți că absolut niciun copil nu merită să sufere sub nicio formă și că Tobias roagă pe respectiva să șteargă acele două cadre fotografice postate pe contul de socializare facebook ale acesteia, pentru că el nu dorește, citez: ”să apară în poze alături de ea” unde unii polițiști care au avut chiar și gradul profesional de comisar șef de poliție, se declară mândri de aceasta !!!

Chiar sunteți mândri de această colegă, domnilor? Sau sunteți de partea respectării legi, al procedurilor și al tuturor ordinelor și al instrucțiunilor interioare? Din multiplele afecțiuni neuro ale numitei R.E.A.,pun la dispoziție doar una care este foarte gravă, ale cărei crize nu le putem preveni, nici în momentul în care aceasta se află la volanul unui autovehicul, nici când manevrează o armă încărcată în vederea unei trageri, lăsând la o parte tragicul eveniment ce a avut loc la Pitești și unde tot un băiețel nevinovat a căzut victimă acţiunilor unui ofițer de poliție divorțat recent.

Rep : autoritățile ce spun ?

Nu mai are sens să precizez sesizări scrise către DGASPC Alba, unde lucrează atât mătușă de-a ei cât și soțiile unor polițiști, sau apeluri telefonice exercitate de mine la Telefonul Copilului, adrese urgente emise de cabinetele avocaților prin care se solicită sprijin de urgență pentru minorul în cauză.