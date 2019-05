Liviu Dragnea nu vrea să fie președintele României

Anunț bombă făcut de Liviu Dragnea.

“Eu nu am spus niciodată că vreau să candidez la funcția de preșeșdinte al româniei. Mi-au cerut-o mii de oameni. Am spus eu, și nici nu puteam să fac un astfel de anunț, cu totul întâmplător la mine termenele sunt politice. PSD trebuie să își desemneze un candidat, am înțeles că ALDE îl susține pe domnul Tăriceanu și trebuie făcută o analiză, care din cei doi candidați trebuie susținut. Analiza trebuie făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu Tăriceanu”, a declarat Dragnea.