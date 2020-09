La Lunca Mureșului realizările vorbesc!

Sunt Dan Ioanel Hăjmășan și cei mai mulți mă cunoașteți deja. Pentru mine este o onoare să candidez pentru funcția de primar al comunei în care am copilărit și am trăit timp de 43 de ani. Îmi pasă de soarta acestei comune, motiv pentru care am rămas, în urmă cu 4 ani, să lucrez ca administrator public.

Cred cu tărie că se poate! Dacă reușim să depunem proiecte și să atragem fonduri, comuna noastră se poate dezvolta.

Sunt absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Exploatarea și valorificarea gazelor naturale, precum și al Universității Tehnice Cluj Napoca, specializarea Mașini și echipamente termice.

Am lucrat în domeniul privat, timp de 15 ani, ca Șef departament Tehnic, iar timp de 4 ani am fost Administrator Public al comunei Lunca Mureșului.

*M-am ocupat în mod deosebit de infrastructura de APĂ ȘI CANALIZARE, deoarece apa potabilă într-o localitate este vitală și trebuie neaparat să fie în parametrii corespunzători.

Cu ajutorul echipei formată din: Ilea Liviu, Concz Stefan, Cocis Victorita, Modol Ioan, Veres Tiberiu, Haiduc Marin, Cocis Lazar, Kaszoni Attila, Tandea Dan, Danciu Alexandru, Hoca Iosif, Bala Arpad, am reușim să reparăm toate defecțiunile apărute, menținerea în parametrii a apei prin filtrarea, monitorizarea și înmagazinarea acesteia, precum și efectuarea tuturor conexiunilor de pe rețeaua veche pe cea nouă, recepționată în noiembrie 2017.

*Am conceput și inițiat proiectul de MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNĂ împreuna cu d-na primar și alți responsabili.

* Un alt proiect conceput și inițiat împreună cu d-na primar și proiectantul Buzgariu Constantin, ce se va finaliza în acest an este REABILITAREA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A DISPENSARULUI UMAN.

În urma finalizării proiectului vom avea în comună un dispensar modern, care va asigura servicii de medicină de familie și medicină dentară la standarde ridicate : cu săli speciale de sterilizare, sală de tratamente, vestiare pentru fiecare cabinet, băi, atât pentru personalul medical cât și pentru pacienți.

Cabinetele vor fi dotate cu:

-EKG

-ECOGRAF

-SCAUN STOMATOLOGIC COMPLET ECHIPAT

Am alături de mine oameni harnici și gospodari implicați în problemele comunei și dornici să realizăm împreună multe lucruri frumoase pentru comuna noastră .

Echipa de consilieri ALDE este formată din :

Hăjmășan Dan Ionel Morea Vasile Mihai Iuonuț Florin Mateica Silviu Petre Divriceanu Danuț Fanel Vaida Cristian Teodor Iuonuț Ana Maria Opriș Gligor Plisc Gheorghe Ioan Kutyfalvi Kerin Gero Ilea Liviu Păcurariu Alexandru Opriș Daniela Crișan Cornel

Împreună cu IOAN LAZĂR – candidat Președinte CJ ALBA și echipa de consilieri județeni ALDE vom atrage cele mai multe fonduri pentru comunitatea noastră.

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN NOI! DEJA AM DOVEDIT, VOM CONTINUA SĂ SCHIMBĂM FAȚA COMUNEI NOASTRE!

IOAN LAZĂR DAN-IONEL HĂJMĂSAN

Candidat la PREȘEDINTIA CJ ALBA Candidat la PRIMĂRIA LUNCA MUREȘULUI

