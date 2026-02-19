Încep înscrierile pentru voluntarii Colectei de Paște 2026

Banca Regională pentru Alim ente Cluj anunță începerea campaniei de recrutare a voluntarilor pentru Colecta de Paște 2026, eveniment organizat simultan la nivel național de Federația Băncilor pentru Alimente din România.

Campania se va desfășura în perioada 20–22 martie, iar în județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu este coordonată de Banca Regională pentru Alimente Cluj.

Ediția din acest an este a 14-a și are un obiectiv ambițios: colectarea a aproximativ 243 de tone de alimente la nivel regional, cu 20% mai mult decât cele 203 tone colectate la ediția de Crăciun 2025. Cantitatea estimată ar însemna aproximativ 486.000 de porții de mâncare pentru persoanele aflate în nevoie.

Campania de colectare are loc în contextul în care nevoia de sprijin rămâne constant ridicată. Săptămânal, banca primește solicitări din partea persoanelor vulnerabile care întâmpină dificultăți în asigurarea hranei de bază.

În contextul în care România înregistrează, potrivit Eurostat, cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, presiunea asupra familiilor cu venituri reduse este tot mai mare.

„Pentru persoanele defavorizate, perioada dinaintea Paștelui este adesea una încărcată emoțional, în care dorința de a oferi familiei o masă decentă și un moment de normalitate se confruntă cu lipsurile materiale. În timp ce pentru mulți dintre noi sărbătorile înseamnă abundență și bucurie, pentru persoanele aflate în dificultate ele pot accentua sentimentul de excluziune și nesiguranță. Sprijinul primit în această perioadă înseamnă demnitate, liniște și posibilitatea de a trăi sărbătoarea cu speranță și sentimentul că nu sunt singuri”, afirmă Andreea Bobiș, președintele Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.

Impact concret în comunitate

La ediția de Crăciun 2025, la nivel regional au fost colectate 203 tone de alimente, cu sprijinul a 1.922 de voluntari, în 115 magazine partenere, iar 23.662 de persoane au primit sprijin alimentar.

La ediția de Paște 2025, în regiunea Cluj (județele Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Sibiu), rezultatele au fost:

183 tone colectate

1.511 voluntari implicați

108 magazine participante

17.608 beneficiari sprijiniți

În acest an, campania regională se va desfășura în aproximativ 35 de localități din cele patru județe, în peste 130 de magazine partenere.

Alimentele vizate rămân produsele neperisabile – conserve, paste, orez, făină, ulei, zahăr și alte produse de bază – care vor fi distribuite prin rețeaua celor peste 70 de organizații partenere.

Rolul voluntarilor

Voluntarii au un rol vital în Colecte: ei sunt prezenți în magazinele partenere, îi informează pe clienți și îi încurajează să doneze alimente.

„Voluntariatul este esențial în cadrul Colectei de Alimente deoarece reprezintă puntea directă dintre donații și sprijinul concret oferit persoanelor vulnerabile. Fără implicarea voluntarilor, mobilizarea comunității la această scară nu ar fi posibilă. În același timp, voluntariatul consolidează solidaritatea locală și creează o rețea activă de oameni care aleg să transforme un gest simplu (donarea unui aliment) într-un sprijin real pentru familii, copii sau vârstnici aflați în dificultate”, precizează președintele Băncii Regionale pentru Alimente Cluj, Andreea Bobiș.

La această ediție, o modificare organizatorică permite prezența a până la 6 voluntari pe tură, față de 4 anterior, facilitând implicarea grupurilor și a companiilor.

Înscrierile sunt deschise până în 18 martie 2026 și se realizează online: https://www.bancapentrualimente.ro/voluntar-colecta/

De ce revin voluntarii

Mulți dintre cei care au participat la edițiile anterioare aleg să se reimplice deoarece văd impactul concret al muncii lor: în doar câteva ore contribuie direct la sprijinirea unor persoane care altfel nu și-ar permite alimentele de bază. Energia din echipă și transparența rezultatelor consolidează încrederea și dorința de implicare pe termen lung.

Denisa Hidisan are 20 de ani, este studentă și spune că a atras-o potențialul proiectului:

„Rezultatele sunt unele extraordinare. Mă bucur foarte mult că pot să ajut persoane care au mai multă nevoie decât avem noi de unele alimente. Cred că momentul care m-a emoționat cel mai tare este că la un moment dat în cadrul Colectei am reușit să interacționez cu o echipă de voluntari care era compusă din persoane în vârstă, oameni la pensie care au ales să-și petreacă weekendul, ore întregi vorbim de mai bine de patru ore de stat în magazin încercând să strângă alimente pentru cei în nevoie. A fost foarte foarte emoționant și chiar m-au inspirat. Tuturor ne este la îndemână, fie că vorbim de un mic gest într-o zi pentru o persoană, fie că vorbim despre participarea în cadrul acestei Colecte”, declară Denisa.

Persoanele care doresc să se alăture sunt încurajate să se înscrie și să transforme câteva ore de voluntariat într-un sprijin real pentru comunitate: https://www.bancapentrualimente.ro/voluntar-colecta/.

Despre Banca pentru Alimente

Federația Băncilor pentru Alimente din România cuprinde nouă Bănci Regionale pentru Alimente în București, Cluj, Roman, Oradea, Brașov, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați.

Aceasta este o mare rețea națională de solidaritate la dispoziția societății, organizațiilor caritabile și a celor mai vulnerabili dintre noi, o punte între existența surplusului de alimente și cei care au mai multă nevoie de hrană.

Banca Regională pentru Alimente Cluj deservește județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu. Detalii găsiți pe https://cluj.bancapentrualimente.ro/.