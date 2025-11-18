Incendiu puternic la o casă din Târnava. Un bărbat a ajuns la spital

Pompierii Detașamentului Mediaș au intervenit de urgență în localitatea Târnava, după ce un incendiu a izbucnit la o locuință. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.





La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, cu flacără deschisă și degajări intense de fum, atât în interiorul casei, cât și la nivelul podului. Pompierii au reușit să localizeze rapid focul și au acționat pentru lichidare și limitarea pagubelor.

sursa foto: ISU Sibiu

Potrivit reprezentanților ISU, focul a distrus interiorul locuinței, bunurile aflate în interior și o parte din acoperiș, pe aproximativ 150 de metri pătrați. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la întreaga construcție, fiind salvate o parte din casă și o anexă de circa 160 de metri pătrați.

Un bărbat de 30 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu fum. Acesta a fost transportat la CPU Mediaș.

Conform primelor verificări, incendiul ar fi pornit de la jar căzut dintr-o sobă fără acumulare de căldură.

Informațiile au fost transmise de Slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU.