Ultimele știri
12 martie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Incendiu la acoperișul unei case din Chinteni: pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Incendiu la acoperișul unei case din Chinteni: pompierii intervin cu mai multe autospeciale

0
Scris de în Eveniment, Local

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din comuna Chinteni.

sursa foto: ISU Cluj

Din primele date, incendiul s-a manifestat la acoperișul unei case, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Astfel, echipajele lucrează pentru lichidarea flăcărilor, iar până acum nu există persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere, autoscara și o ambulanță SMURD.

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top