Impetum Group lansează Agista, primul fond de investiții din România care dezvoltă companiile locale prin piața de capital

Impetum Group a lansat Agista, primul fond de investiții din România, cu focus pe piața AeRO, care ajută IMM-urile locale să se listeze la bursă, finanțează și accelerează creșterea acestora prin intermediul pieței de capital. Agista pornește la drum cu o capitalizare de 25 milioane euro, aproape jumătate din tot capitalul ridicat de companiile listate pe piața AeRO în 2021 și are în plan investiții în 20 companii locale în următorii doi ani, din cele 150 pe care le va analiza.

Agista se lansează într-un moment în care, deși există bani în piață – 33,5 mld. euro în total în depozite bancare deținute de persoane fizice* – aceștia nu ajung la companiile care au nevoie de ei. Deficitul de finanțare de tip equity al IMM –urilor este de 4,64 mld eur.

Bursa de Valori București a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare corelată cu toate eforturile noastre și ale întregii comunități de a stimula utilizarea pieței de capital pentru finanțare de către companiile românești. Piața AeRO a avut și are din această perspectivă un rol esențial în a ne apropia și mai mult de antreprenorii și companiile pe care aceștia le dezvoltă, iar evoluția de anul trecut și din primul trimestru din 2022 este o dovadă palpabilă în acest sens. Vorbim de 27 de companii listate pe AeRO, care au atras capital în valoare de 70 milioane de euro, și de alte 27 de emisiuni de obligațiuni în valoare de 63,1 milioane de euro. Evoluția bună a pieței AeRO este reflectată și prin lansarea primului indice dedicat acestei piețe, BET AeRO, iar înființarea primului fond de investiții dedicat inclusiv pieței AeRO de către Impetum Group reprezintă încă un pas spre consolidarea acesteia ca piață de creștere a IMM-urilor, a afirmat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

Experiența și practica în cadrul comunității Impetum Group ne-au învățat că atunci când business-urile reușesc să scaleze sustenabil succesul lor are un impact pozitiv asupra întregii societăți. Tocmai în scopul de a pune umărul la educarea și maturizarea pieței de capital din România, am creat prin Agista un prim instrument instituțional românesc dedicat companiilor robuste care își doresc să se dezvolte prin listarea la bursa locală. O economie solidă are nevoie de companii sănătoase care să performeze eficient susținând dezvoltarea. Credem în economia românească și acționăm în acest sens, a declarat Andrei Cionca, CEO și cofondator Impetum Group.