Furt din autoutilitară în Densuș: polițiștii au identificat și reținut un tânăr de 17 ani

La data de 04 februarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Hațeg – Postul de Poliție Densuș au fost sesizați de către o persoană din comuna Densuș cu privire la faptul că, în noaptea de 03/04 februarie 2026, persoane necunoscute au sustras mai multe bunuri dintr-o autoutilitară parcată peste noapte în dreptul imobilului său.

Din autovehicul au fost sustrase un generator electric, o pompă submersibilă, un flex, o autofiletantă și mai multe piese de instalații sanitare. Persoana vătămată a estimat prejudiciul la aproximativ 8.800 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate de către polițiștii din cadrul Postului de Poliție Densuș.

În urma activităților investigative desfășurate, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Hațeg l-au identificat pe cel bănuit de comiterea faptei, un minor în vârstă de 17 ani, domiciliat în comuna Densuș. Pe baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

În cursul zilei de astăzi, persoana reținută urmează să fie prezentată procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Recomandări preventive:

• Nu lăsați bunuri de valoare în autovehicule, mai ales pe timpul nopții.

• Asigurați corespunzător vehiculele, folosind sisteme de închidere funcționale și, acolo unde este posibil, sisteme de alarmă.

• Parcați autoturismele în locuri bine iluminate sau supravegheate.

• Sesizați imediat poliția în cazul în care observați persoane sau activități suspecte în zona dumneavoastră.