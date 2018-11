Florin Roman, deputat PNL: Ministerul Educației confirma Daramus a închis aiurea școlile din Alba

Ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb, confirma printre-un răspuns la o interpelare pe care i-am adresat-o ca inspectorul școlar general, vicepreședintele PSD Alba, a închis degeaba structuri școlare și a comasat grupe/clase/scoli.

“Referitor la un presupus deficit de personal sau eventuale disponibilizări de personal la nivelul județului Alba, ca urmare a corelării numărului maxim de posturi cu numărul de preșcolari și elevi înscriși in unitățile de invatamant preuniversitar, va informam ca Inspectoratul Școlar Alba, prin adresa 7574/5.10.2018 a comunicat MEN ca se încadrează in numărul maxim de posturi”, se mai precizează in răspunsul la interpelare. Ce înseamnă asta? Ca practic ministerul se da de gol, corelând bugetul cu numărul de posturi. Practic, ministerul nu este capabil sa fundamenteze costul standard și de aici pleacă toate problemele. De ce nu bugetează?

Foarte simplu! Finanțele taie o parte din felia bugetului pentru preuniversitar care se împarte la numărul de elevi si așa rezulta costul standard. Nasol dar adevărat. Și in cazul închiderii școlii din Micesti, MEN a confirmat ca ISJ Alba avea si o alta opțiune, dar Marcela Daramus a înțeles ca reducerea costurilor înseamnă închiderea si comasarea școlilor si a structurilor secundare.