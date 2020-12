Florin Câțu, desemnat ca noul premier al României de președintele Klaus Iohannis

Florin Câțu a fost desemnat marți, de către președintele României, Klaus Iohannis, pentru funcția de premier.

Decizia a venit la capătul consultărilor pe care şeful Statului le-a avut cu reprezentanţii partidelor parlamentare.

„Săptămâna trecută, după prima rundă de consultări am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru că lucrurile să se cristalizeze şi s-au cristalizat. Între timp o coaliţie formată din PNL USR PLUS şi UDMR a fost formalizata şi-a dovedit deja majoritatea în parlament şi astăzi cu ocazia consultărilor liderii coaliţiei s-au prezentat împreună şi au propus un candidat. Luând în considerare toate acestea am decis să îl desemnez pe domnul Florin Citu pentru poziţia de prim ministru „, a spus preşedintele Klaus Iohannis.

Florin Câțu este un economist în vârstă de 48 de ani, care a fost cooptat în Guvernul Orban în noiembrie 2019, când l-a înlocuit pe Eugen Teodorovici la Ministerul Finanţelor.

„Mulţumesc pentru încredere domnule preşedinte, mulţumesc Coaliţiei de centru-dreapta pentru încredere. Vreau să garantez că voi face tot ce e posibil pentru a avea o guvernare stabilă şi de lungă durată. România trece printr-o criză dublă, de sănătate şi economică. E rolul acestei guvernări să treacă cât mai repede România prin criză de sănătate şi să reaşezăm economia pe picioarele ei. Vin în faţa dumneavoastră cu o echipă de profesionişti. Fiecare minister şi fiecare ministru va avea obiective clare ce vor fi monitorizate trimestrial. Şi în acelaşi timp domnule preşedinte vă asigur de un parteneriat onest pentru că avem acelaşi obiectiv, dezvoltarea României „, a declarat Florin Câțu.

Câțu este este licenţiat în ştiinţe economice, absolvind Grinnell College din Iowa, SUA în 1996. Pregătirea academică a acestuia a continuat cu un masterat în ştiinţe economice în cadrul Iowa State University, şi un doctorat la aceeaşi universitate, în macroeconomie şi afaceri internaţionale.

Florin Câțu a ocupat postul de economist în cadrul Băncii Naţionale a Noii Zeelande, între anii 2001 şi 2003, şi în cadrul Băncii Europene de Investiţii între anii 2003 şi 2005. În cadrul ING Bank România, a activat ca economist şef, între anii 2006 şi 2007, şi şef al departamentului pieţe financiare, între anii 2007 şi 2011. Ulterior, a activat ca analist şi consultant economic.

Aceasta este a doua nominalizare a lui Florin Câțu pentru funcţia de premier, după ce el a fost desemnat şi la începutul lui 2020 pentru acest post, după ce Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură. Atunci, Florin Citu şi-a retras mandatul în ultimul moment.

Acum, premierul urmează să prezinte Parlamentului componenta cabinetului, dar şi programul de Guvernare. În cazul în care noul Guvern va trece de votul parlamentarilor, Florin Câțu ar putea organiza chiar mâine prima şedinţă de Guvern.