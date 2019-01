Fără o dreaptă unită, Gașca PSD-ALDE rămâne la butoane!

Președintele PMP Alba, Clement Negruț a declarat astăzi că speră ca toți politicienii să conștientizeze că numai o unificare a forțelor de dreapta din România va putea să scape țara de cea mai nocivă guvernare din toată istoria noastră modernă: PSD-ALDE.

Clement Negrut

Mai mult, acesta a precizat că dincolo de orice, interesul tuturor politicienilor onești ar trebui să fie acum “debarcarea acestei găști PSD-ALDE-UDMR de la conducerea țării: urmează o perioadă foarte grea. O perioadă cu alegeri ciclice, din 6 în 6 luni. În ceea ce mă privește pe mine, eu nu am nicio problemă în a mă așeza la masă cu ceilalți lideri politici care conduc partide de dreapta. Iar la nivel local, dacă mă întrebați pe mine, singurul partid de dreapta este PNL. Nu știu ca USR să aibă un sediu, un președinte… Oriunde și oricând pot să mă întâlnesc cu ei la momentul la care, la nivel național se ia o decizie în acest sens. Sau dacă ne decidem că pornim noi, de la nivel local, la fel nu am nicio problemă. Pentru că nu am niciun sentiment de grandomanie sau mai știu eu…cum au alții. Și știți de ce? Pentru că am ajuns într-o situație în care nu se va putea altfel, dacă suntem cu adevărat responsabili”.

Negruț a ținut însă să puncteze în nume personal că în această posibilă colaborare a forțelor de dreapta UDMR nu și-ar mai avea locul, nefiind un partener serios după ce de aproape 28 de ani a fost mai mereu la guvernare.

În altă ordine de idei, Negruț a precizat că PMP va avea o listă “cu oameni politici pentru alegerile europarlamentare”, afirmând totodată că nu vor exista “penali” pe lista finală: nici condamnați, dar nici urmăriți penal.