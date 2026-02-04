Experiență educațională inedită pentru elevii din Orăștie: o lecție de criminalistică alături de polițiști

Lecție de criminalistică pentru elevii din Orăștie: polițiștii hunedoreni au pus în scenă o „cercetare la fața locului„

Elevii pasionați de științele exacte de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie au avut parte, ieri, 3 februarie 2026, de o experiență educațională inedită, în cadrul unei activități desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.







În data de 03 februarie 2026, la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie, polițiștii criminaliști și cei de siguranță școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au desfășurat o activitate practică dedicată elevilor interesați de chimie și biologie, oferindu-le sprijin în realizarea unor lucrări metodico-științifice.







Pentru a ilustra aplicabilitatea noțiunilor teoretice, polițiștii au pus în scenă o cercetare la fața locului, pornind de la un scenariu ipotetic în care o persoană ar fi fost găsită decedată în locuință, existând indicii temeinice privind comiterea infracțiunii de omor. Întreaga activitate s-a desfășurat sub privirile atente ale elevilor, care au urmărit fiecare etapă a intervenției.

Specialiștii le-au explicat tinerilor importanța desfășurării cercetării locului faptei cu minuțiozitate și profesionalism, au prezentat etapele acesteia și au exemplificat modul de identificare, prelevare și ridicare a diferitelor urme, precum și substanțele utilizate în activitatea criminalistică. De asemenea, au fost discutate exemple din practica profesională și a fost prezentat specificul muncii polițiștilor criminaliști.

Interesul elevilor a fost evident, aceștia adresând numeroase întrebări echipei de cercetare și manifestându-și, totodată, dorința de a urma o carieră în domeniu, fiind interesați de admiterea în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a deveni polițiști criminaliști.

Activitatea a evidențiat importanța parteneriatului dintre instituțiile de învățământ și structurile de ordine publică, contribuind la orientarea profesională a elevilor și la apropierea acestora de realitățile muncii de poliție.