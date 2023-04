Echipa de avocați Avram și Stroe : “Pentru noi, avocatura reprezintă un mod de a contribui la îmbunătățirea accesului la justiție”

Echipa de avocați de la Avram, Avram și Stroe vine în sprijinul persoanelor care ajung victime ale unor infracțiuni economice și au nevoie de ajutor juridic calificat, atât pe latura penală, cât și pe latura civilă. De asemenea, în materie imobiliară , echipa a avut rezultate foarte bune atât în prevenirea litigiilor, prin negocierea unor prevederi contractuale avantajoase pentru clienți, cât și în asistarea/ reprezentarea acestora cu succes în procesele cu dezvoltatorii imobiliari. La fel ca în cazul diverselor dosare în dreptul civil.

Pornind în 1991 ca o afacere de familie, cabinetul de avocatură Avram, Avram și Stroe are în prezent peste 5.000 de dosare finalizate pentru 5.000 de clienți și peste 50 de parteneri de afaceri, echipa principală fiind formată din 3 avocați definitivi și 1 avocat stagiar, toți membrii ai Baroului București.

“Pentru noi, avocatura reprezintă atât o modalitate de exercitare a meseriei, cât și un mod de a contribui la îmbunătățirea accesului la justiție, la dezvoltarea comunitară și ocrotirea valorilor democratice. Experiența profesională a fiecărui membru al echipei noastre stă la baza rezultatelor remarcabile obținute și am reușit să le obținem în domeniul dreptului asigurărilor, despăgubirilor bănești, accidente rutiere, accidente de muncă, drept penal, drept comercial” , declară avocatul Sorin Ștefan Stroe.

Cele trei domenii mari de practică ale firmei sunt: dreptul civil și comercial, dreptul asigurărilor și dreptul penal. Dintre acestea trei, domeniul cel mai important este dreptul asigurărilor, cu accent pe cel al despăgubirilor în cazul accidentelor rutiere și pe probleme legate de infracțiuni rutiere.

“Indiferent în ce postură se află o persoană la momentul producerii unui accident rutier: șofer, pasager sau pieton, în ipoteza în care altcineva îi lezează dreptul la sănătate și integritate corporală, aceasta are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit, fie material (cheltuieli medicale, de transport, pierdere de venit, cheltuieli legate de sporirea nevoilor de viață etc.), fie moral (pretium doloris, prejudiciu estetic, prejudiciu psihologic, prejudiciu de agrement etc.). De asemenea, dacă victima accidentului își pierde viața, persoanele apropiate acesteia pot obține restituirea cheltuielilor de înmormântare, precum și despăgubiri pentru compensarea prejudiciului de afecțiune. Victimele infracțiunilor rutiere trebuie să cunoască faptul că despăgubirile se obțin de la societatea de asigurări care a asigurat autovehiculul agresor pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule (RCA), dar se pot obține despăgubiri inclusiv în situația în care autorul accidentului a rămas neidentificat sau vehiculul nu este asigurat, aceste despăgubiri fiind suportate din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS)”, declară avocatul Sorin Ștefan Stroe.