După ‘tăierea sporurilor în cascadă’,din administrație, Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere

Guvernul a adoptat Hotărârea care modifică și întărește Regulamentul-cadru privind modul în care se stabilesc majorările salariale pentru personalul implicat în proiecte europene și în implementarea PNRR. Publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, Nr. 1076 din 21 noiembrie 2025, Hotărârea clarifică criteriile de acordare a sporurilor de până la 40%, condiționează bonusurile de progresul real al proiectelor și impune reguli stricte pentru funcționarii care lucrează simultan pe mai multe proiecte, scrie stiripesurse.ro.

Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere

Decizia vine în continuarea reformei salariale începute în vară, când premierul Ilie Bolojan a anunțat că „sparge” sistemul de sporuri aplicate în cascadă în unele ministere, unde salariile ajunseseră să depășească veniturile miniștrilor. Atunci, Bolojan a explicat că peste două mii de angajați din Ministerul Fondurilor Europene acumulaseră un stimulent european de 50%, peste care se adăuga un spor de 45% și încă unul de condiții vătămătoare de 15%. În unele cazuri, un funcționar de execuție încasa 13.400 de lei net, iar un director peste 21.000 de lei. „Nu mai puteam continua așa”, spunea premierul.

Noul cadru adoptat acum reprezintă etapa tehnică a acestei recalibrări. Sporul nu mai poate fi acordat automat, prin simpla apartenență la un proiect, ci doar după demonstrarea unui progres clar, cuantificabil: creștere de execuție de cel puțin 5%, progres fizic documentat, activități eligibile realizate sau achiziții recepționate. Ministerele și autoritățile care implementează proiecte vor trebui să depună la fiecare trimestru documente interne care să dovedească rezultatele obținute, nu doar munca raportată. Dacă nu există progres, nu există spor.

Ce se schimbă pentru bugetarii implicați în proiecte europene

Documentul modifică Regulamentul-cadru din HG 234/2023 și prevede că:

Majorările salariale pot ajunge până la 40% , dar nu se mai acordă automat : acestea depind de numărul de ore lucrate efectiv , de valoarea proiectelor și de progresul real , dovedit prin documente interne trimestriale.

– +5% execuție documentată (studii, cereri de plată etc.);

– progres fizic de minimum 3%;

– derularea a cel puțin 3% din activitățile eligibile;

– recepția a cel puțin 3% din bunuri/servicii/lucrări.

, pe baza progresului aferent perioadei anterioare. Personalul care lucrează simultan pe mai multe proiecte vede cum orele și valoarea proiectelor se cumulează, ceea ce poate crește procentul de majorare.

Totodată apare un criteriu nou și esențial: dacă un proiect nu are progres, personalul NU primește sporul de proiect, indiferent de volumul de muncă raportat.

Primarii și viceprimarii — sporul de 40% nu mai e garantat

Hotărârea introduce și o schimbare majoră pentru aleșii locali: primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de consilii județene nu mai pot primi automat majorarea maximă. Indemnizațiile lor se vor calcula în funcție de numărul și valoarea reală a proiectelor implementate, iar dacă o mare parte din investiții merge în capacitate administrativă, procentul se reduce semnificativ.

Schimbare importantă: dacă peste 40% din valoarea proiectelor reprezintă investiții în capacitate administrativă, procentul final se reduce cu 40%.

Guvernul justifică această regulă prin nevoia de a uniformiza sistemul de salarizare și de a elimina situațiile în care primarii fără proiecte atrag aceleași beneficii ca localitățile active. Schimbarea vine în linia mesajului transmis anterior de premier:

„Trebuie să readucem echilibrul în sistemul public și să punem performanța în centrul grilei de plată. Nu e firesc ca un funcționar dintr-un minister să câștige dublu față de colegii lui din alte structuri sau față de mediul privat.”

Hotărârea intră în vigoare imediat, iar primele plăți calculate după noile criterii se vor face la începutul anului viitor, pe baza progresului raportat în ultimul trimestru din 2025.