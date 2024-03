Dumitru (AEI) : Proiectul „Case cu căldură ” a fost o picătură în marea de probleme și necesitatea de lemne pentru foc în România

Proiectul ”Case cu căldură”, prin care au fost distribuite lemne de foc familiilor nevoiaşe, se va închide în această lună cu un total de 543 de livrări în cinci judeţe, costurile totale fiind de aproape 100.000 de euro, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.



„‘Case cu căldură’ este un proiect pe care l-am demarat în toamna anului 2023, într-un parteneriat cu Ministerul Energiei şi Crucea Roşie Română. Atunci am fost sesizaţi că există oameni în prag de iarnă fără lemne şi am plecat în această expediţie de a identifica surse de finanţare, de a identifica potenţialii beneficiari, împreună cu Crucea Roşie, cu primăriile şi alte asociaţii care se ocupă de aceste probleme sociale. Am avut opt sponsori care au participat la acest proiect şi nouă persoane fizice care au făcut donaţii. Bugetul iniţial era pentru circa 1.000 de case, dar n-am reuşit să atingem acest număr. Am ajuns, practic, la 543 de livrări, pentru că au fost 523 de case, iar 20 de astfel de pachete de lemne pentru foc au ajuns la două cămine de bătrâni şi o casă de copii”, a explicat Chisăliţă.

Potrivit sursei citate, costurile totale pentru derularea acestui proiect se ridică până în prezent la aproape 100.000 de euro, banii provenind exclusiv din zona privată.







„Am avut până la momentul de faţă costuri de aproape o sută de mii de euro, asta însemnând costul cu lemnele, costul cu sacii, paleţii, transportul, cu încărcatul şi descărcatul, cu absolut toate aceste activităţi. Suntem în momentul în care am închide acest proiect pentru că, încet-încet, sperăm că vine primăvara şi n-o să mai fie nevoie de lemne de foc. În luna martie, în circa două săptămâni, închidem acest proiect. Suntem conştienţi că a fost doar o picătură în marea de probleme şi necesitatea de lemne pentru foc din România”, a spus preşedintele AEI.





Asociaţia a livrat beneficiarilor câte un metru ster de lemn (aproximativ 0,8 metri cubi de lemn), deşi necesarul pentru o casă este undeva la 4 mc de lemn.



„Noi am estimat că o casă, să zicem a unui om necăjit, consumă circa 4 metri cubi de lemn/an şi am zis că venim cumva în întâmpinarea lor cu un astfel de pachet, care nu satisface necesarul întreg pentru iarnă, dar este ceea ce am putut noi să facem. Dacă ar fi fost, să spunem, să satisfacem integral necesarul, ar fi trebuit cel puţin patru pachete/casă, dar, bineînţeles, lipsa fondurilor, dar şi a furnizorilor nu ne-au permis să facem o astfel de livrare”, a adăugat reprezentantul asociaţiei.



Chisăliţă a precizat că una din marile probleme întâmpinate a fost identificarea potenţialilor furnizori de lemne pentru aceşti beneficiari, o singură firmă fiind dispusă să facă acest lucru.





„Din păcate, deşi am trimis câteva zeci de mail-uri, adrese, telefoane, n-am identificat decât o singură firmă. Din ce ne-au spus, nu era interesant un astfel de proiect, pentru că e o cantitate mică de lemn şi există foarte multă birocraţie, întrucât fiecare beneficiar ar trebui să fie introdus în contul aplicaţiei Gărzii de Mediu. Am încercat inclusiv printr-o perspectivă socială, adică dacă n-au vrut să ne vândă lemne să vină parteneri, dar nu am avut succes. A doua problemă a fost legată de transport: trebuia să fie firmă autorizată, transportul era pe distanţe lungi, iar în multe zone erau restricţii de tonaj, deci cu maşini mari nu se putea intra, trebuiau maşini mici, iar acestea nu aveau macara. Deci, au fost foarte multe probleme logistice pe care, cu chiu, cu vai, le-am depăşit şi am ajuns acum la aceste 543 de livrări”, a susţinut el.



Proiectul „Case cu căldură” a ajuns miercuri în comuna Valea Doftanei – satul Teşila, judeţul Prahova, unde sacii plini cu lemne de foc au fost livraţi oamenilor cu handicap şi persoanelor în vârstă.





„Astăzi ne-am aflat în Valea Doftanei, la baza de producţie a firmei care a făcut această livrare, unde am tăiat lemne, am crăpat lemne şi le-am aşezat în saci. Noi am fost efectiv la 3 case, dar mai sunt încă patru saci care vor fi distribuiţi. Am distribuit lemne şi flori, aşa cum aţi văzut. Dacă tot ne găsim în luna martie, când sărbătorim femeile, ne-am gândit să dăm pe lângă lemnele respective şi un buchet de flori fiecărei femei pe care am întâlnit-o în cale”, a mai spus Dumitru Chisăliţă.



Livrările de lemn pentru foc au ajuns până în prezent în mai multe zone din Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Dâmboviţa, Prahova etc. la familii cu nevoi speciale, familii cu mulţi copii sau la persoane în vârstă. Acestea au fost identificate de reprezentanţii filialelor societăţii Crucea Roşie Română.





„Noi avem la nivelul Crucii Roşii Române şi la fiecare filială beneficiarii noştri, pe care i-am identificat mergând pe teren cu anchete sociale sau cu ajutorul autorităţilor locale, direcţiilor de asistenţă socială. Implicarea noastră a fost în identificarea acestora, în punerea pe liste, bineînţeles cu acceptul dânşilor, pentru că trebuia să ne dea datele de identificare. Ne-am adresat celor mai vulnerabile familii din fiecare judeţ. Sunt familii cu foarte multe probleme, cu probleme speciale, iar pentru ei acest proiect în care am fost implicaţi înseamnă o gură mare de oxigen, înseamnă încălzirea casei, poate pentru o lună, poate o lună şi jumătate. Pentru noi, având în vedere că unul dintre principiile noastre este umanitate, am ţinut cont de cele mai vulnerabile familii”, a afirmat Gabriela Rădulescu, directorul filialei Prahova – Crucea Roşie Română.



Proiectul „Case cu Căldură” este componentă a Parteneriatului pentru Combaterea Sărăciei Energetice dintre Ministerul Energiei şi Asociaţia Energia Inteligentă, derulat cu sprijinul voluntarilor de la Cruce Roşie Română