Dumitrel i-a băgat pe primari la beci: lecție de istorie… și de disciplină, la Câmpeni

La Beciul lui Horea, loc încărcat de simbolism și istorie, președintele Consiliul Județean Alba, Ion Dumitrel, a coborât – la propriu și la figurat – pentru a comemora sacrificiul lui Horea, Cloșca și Crișan.

Decorul? Sobru. Mesajul? Înălțător. Asistența? Selectă. Atât de selectă încât gurile rele spun că unii primari ar fi ajuns „la beci” nu doar pentru lecția de istorie, ci și pentru o discretă ședință de partid cu iz de umiditate revoluționară.



„Jertfa lor nu va fi uitată niciodată!”, a transmis solemn președintele, invocându-l pe Nicolae Iorga și amintind că răscoala din 1784 a pregătit terenul pentru Revoluția de la 1848 și pentru Marea Unire de la Alba Iulia.

Numai că, spun martorii cu spirit fin de observație, momentul a avut și o notă practică: dacă tot e vorba de rezistență, poate că și edilii trebuie să reziste… până la următoarea rectificare bugetară. Iar dacă istoria ne învață ceva, e că marile decizii se iau uneori în locuri simbolice. De data aceasta, simbolul a fost beciul.













Astfel, la Câmpeni, comemorarea martirilor s-a transformat – cel puțin în percepția cârcotașilor – într-o demonstrație de mobilizare administrativă „subterană”. Unii ar zice că spiritul moților a fost cinstit cum se cuvine. Alții ar putea spune că, pentru câteva ore, primarii din județ au simțit pe propria piele ce înseamnă să fii „convocat” la istorie.

Glorie eternă eroilor. Și… aer proaspăt participanților.