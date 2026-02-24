Dragobete, sărbătoarea iubirii la români. Tradiții, semnificații și idei pentru o zi specială

Astăzi, 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară. Considerată echivalentul românesc al Valentine’s Day, această sărbătoare are rădăcini adânci în folclor și marchează începutul primăverii, al renașterii naturii și al iubirii curate.

Cine este Dragobete?

În mitologia populară, Dragobete este fiul Babei Dochia și este descris ca un tânăr chipeș, protector al iubirii și al îndrăgostiților. Se spune că în această zi păsările își aleg perechea și încep să-și construiască cuiburile, simbolizând începutul unui nou ciclu al vieții.

Tradiția populară spune că „Dragobetele sărută fetele”, iar tinerii obișnuiau să se întâlnească în comunitate pentru a-și declara sentimentele. Dacă un băiat și o fată se plăceau și se sărutau în această zi, se considera că vor rămâne împreună tot anul.

Obiceiuri și tradiții de Dragobete

În satele românești, ziua era marcată prin:

Plimbări în natură pentru a culege primele flori de primăvară

Petreceri și hore în sat

Jurăminte de iubire între tineri

Evitarea certurilor – se spune că cei care se ceartă de Dragobete vor avea parte de necazuri în dragoste

De asemenea, în credința populară, era o zi dedicată bunei dispoziții, curățeniei sufletești și împăcării.

Idei frumoase pentru a sărbători Dragobetele

Chiar dacă tradițiile s-au adaptat vremurilor moderne, esența sărbătorii rămâne aceeași: celebrarea iubirii autentice. Iată câteva idei pentru a marca această zi:

O plimbare romantică în natură – simbol al renașterii și al începuturilor

O scrisoare de dragoste scrisă de mână

O cină tradițională românească pregătită acasă

O zi dedicată reconectării în cuplu, fără telefoane sau rețele sociale

Un gest simbolic inspirat din tradițiile populare

Dragobetele nu este doar despre iubirea romantică, ci și despre iubirea față de familie, prieteni și valorile românești. Într-o lume grăbită, această sărbătoare ne amintește să ne oprim pentru o clipă și să spunem „Te iubesc” mai des.

La mulți ani de Dragobete tuturor îndrăgostiților!