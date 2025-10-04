Două persoane și-au pierdut viața într-un grav accident rutier la Miersig

În după-amiaza acestei zile, pompierii bihoreni au intervenit la un grav accident rutier, produs pe DJ 792A, la ieșirea din localitatea Miersig spre Leș, eveniment în care au fost implicate două persoane (un barbat și o femeie) aflate într-un autoturism.

sursa foto: ISU Bihor

Apelul privind producerea accidentului a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, jurul orei 14.35, la fața locului deplasându-se de urgență, două echipaje de pompieri din cadrul Gărzii Tinca, cu o autospecială de intervenție cu modul de descarcerare și cu ambulanța SMURD a subunității, un echipaj din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.



Pentru evacuarea uneia dintre victime din autoturism, s-a impus intervenția echipajului de descarcerare.

În cazul bărbatului, pompierii paramedici au efectuat manevre de resusciare, însă, din nefericire, niciuna dintre victime nu a supraviețuit, medicul SMURD sosit la fața locului declarând decesul acestora.