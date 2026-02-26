DOCUMENT : Situație alarmantă în Comuna Almașu Mare: risc major de întrerupere a energiei electrice

Situație critică în comuna Almașu Mare, unde comunitatea locală se confruntă cu un risc iminent de a rămâne fără energie electrică pentru iluminatul public și, posibil, pentru instituțiile de învățământ. Primarul comunei a transmis o adresă oficială către Electrica Furnizare, prin care solicită întreruperea alimentării cu energie electrică a comunei pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 martie.



Decizia extremă vine pe fondul unui blocaj administrativ fără precedent. În cadrul mai multor ședințe ale Consiliului Local, consilierii nu au aprobat stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs. În lipsa acestei hotărâri esențiale, administrația locală se află în imposibilitatea legală de a realiza încasări la bugetul local.



Fără venituri, primăria nu poate onora obligațiile financiare, inclusiv plata facturilor pentru energie electrică. Consecințele pot fi dramatice: străzi lăsate în întuneric, activitatea instituțiilor publice grav afectată și școli care riscă să rămână fără curent electric, punând în pericol desfășurarea normală a procesului educațional.



Locuitorii comunei privesc cu îngrijorare această situație, care riscă să afecteze siguranța publică și viața de zi cu zi a comunității. Autoritățile locale fac apel la responsabilitate și solicită de urgență deblocarea situației în Consiliul Local, pentru a evita o criză majoră cu impact direct asupra populației.