Curier international: Cat este de usor sa trimiti colete in afara tarii?

In ultimii ani, serviciile de curierat s-au dezvoltat extrem de mult si au devenit o forma de comunicare foarte cautata, atat pe teritoriul tarii, cat si in afara ei. Cu ajutorul acestor firme, ai posibilitatea sa trimiti colete celor dragi, aflati la o distanta considerabila, ajutandu-te sa pastrezi intotdeauna o relatie stransa cu acestia. Cand vine vorba despre cuierul international, multe persoane considera ca acest lucru este foarte dificil de facut, daca nu imposibil. Din contra, nu a fost niciodata mai usor decat acum sa trimiti colete in strainatate, asa ca nu ai de ce sa iti faci griji. Daca ai rude sau prieteni ce se afla in alte tari, poti acum sa le trimiti cadouri sau diverse pachete, folosind aceste servicii.

Iata top 3 avantaje pe care le ai atunci cand alegi sa trimiti colete in strainatate

Livrare rapida si sigura

Daca iti doresti sa trimiti un pachet international, vrei sa te asiguri ca acesta sa ajunga la destinatar in cel mai scurt timp cu putinta si in conditii de mare siguranta. Prin intermediul altor servicii de transport, cum ar fi Posta, livrarea poate sa fie ingreunata, coletele ajungand cu intarziere sau ratacindu-se in alte sedii si astfel este posibil ca destinatarul sa nu se bucure de pachetul trimis de tine. Daca alegi o firma de transport specializata, precum Pttexpress.ro, poti face livrarea pachetelor din Romania in Franta si invers, in cel mai scurt timp cu putinta, si in maxima siguranta. Coletele sunt bine securizate si depozitate, astfel incat tu sa stai fara griji atunci cand optezi pentru o astfel de livrare.

Ai posibilitatea sa urmaresti statusul livrarii

Cand alegi sa trimiti un colet, mai ales intr-o alta tara, este important sa poti avea acces la o monitorizare ce sa iti permita sa fii mereu la curent cu statusul livrarii. Acest lucru este posibil prin intermediul unui AWB. Acesta este documentul de identificare a unui colet transportat printr-o firma de curierat. Cu ajutorul unui numar de AWB, poti urmari pachetul online, in timp real, pentru a afla traseul ce il urmeaza pachetul tau.

Exista numeroase puncte de livrare

In momentul in care vrei sa expediezi un colet intr-o alta tara, trebuie sa acorzi o atentie sporita asupra locatiilor unde se pot livra pachetele. Pentru fiecare tara in parte in care se poate face expedierea, sunt anumite puncte de livrare in diferite orase cheie. Opteaza intotdeauna pentru o firma de curierat care dispune de o paleta variata de zone de unde destinatarul poate ridica un colet, asa ca ar fi bine sa te documentezi cu atentie inainte de a alege cu cine vei colabora pentru aceste livrari.

Asadar, daca iti doresti sa ii surprinzi mereu pe cei dragi aflati peste hotare, acest lucru nu a fost nicicand mai usor de indeplinit. Mai ales in contextul actual, serviciile de curierat au capatat amploare, asa ca poti alege o firma de transport care sa iti asigure o livrare rapida si sigura a coletelor.

