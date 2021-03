CUPRUMIN ABRUD : Cuibușor de angajări pe linie de partid, cumetrii și nepotisme. Revolte în rândul angajaților.

Dumnezeu pare să iubească cu adevărat compania minieră Cuprumin Abrud, însă angajaților le-a ajuns cuțitul la os. Aceștia simt pe pielea lor cum zi de zi compania românească care produce concentrat de cupru, vândut în întreaga lume, este căpușată de parveniți piloși, angajați pe linie de partid în defavoarea puținilor profesioniști rămași.

Dacă Cuprumin Abrud a scăpat, ca prin urechile acului, în mai multe rânduri, să urmeze soarta majorității companiilor de stat se pare că noul management nu rezistă presiunii politicului, subjugând compania minieră din Apuseni, nepotismelor.

Încă de la instalarea în funcția de director general, Tiberiu Rațiu, a lansat o campanie de angajări și avansări pe linie de partid. În opt luni de zile compania Cuprumin Abrud a fost acoperită ca o pânză de păianjen țesută însă de” cineva-uri”, ale căror realizări notabile în CV-ul personal sunt doar gradele de rudenie cu alte” cineva-uri”, mai mari și cu mai multă experiență la lipit afișe, cotizat pe la partide și în ceea ce privește traficul de influență.

Spre exemplu fiul primarului din Albac, Tiberiu Todea a fost printre primii beneficiari ai campaniei lansate de Rațiu. Cu studii juridice, fără experiență, Todea Jr. ajunge consilier la Cuprumin. Un post inventat care nu are nici o justificare în organigrama Cuprumin. O altă doamnă, consilier județean pe numele ei Barstan Filofteia, tocmai și-a făcut, prin presiuni, sora, o mică șefă de laborator. Tupeu maxim în contextul în care doamna cu pricina nu are nici o experiență în domeniul respectiv. Se pare însă că domnului director nu îi pasă cât timp are” locșorul” călduț. Dar ca ea sunt toți piloșii angajați pe linie politică și aici vorbesc despre soții celebre, nepoți, nepoate, etc. Cireașa de pe tort este totuși numirea propriului fiu al directorului general Tiberiu Rațiu în funcția de adjunct șef carieră arocamente al Cuprumin.

Cum ar putea să meargă mai departe o companie minieră căpușată de parveniții,” piloșii” și odraslele trezite peste noapte cu funcții pe care alții nici nu îndrăznesc să spere că le vor obține (deși, de cele mai multe ori, sunt mai calificați, mai inteligenți și mult mai îndreptățiți să o facă)? Odată ajunși în posturile care nici nu știu exact” cu ce se mănâncă”, dau cu bâta în baltă cu prima ocazie.

Până să pună Rațiu mâna pe Cuprumin, compania a înregistrat o creştere a veniturilor cu 93%, a cifrei de afaceri cu 120% si a profitului cu 117% însă din august 2020 lucrurile s-au schimbat.