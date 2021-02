Cum combini sanatatea cu moda? Iata 5 idei de a-ti imbraca fetita modern si calduros!

Moda este un domeniu apreciat de aproape toate reprezentantele sexului feminin, dornice de a arata fabulos si de a intoarce privirile celorlalti pe strada, la birou, la o intalnire sau in mall. Doamnele cochete, iubitoare de tot ce este nou in materie de fashion, au inceput sa fie preocupate si de aspectul vestimentar al copiilor. Astfel, nu e de mirare ca sunt la curent cu toate noutatile in domeniu. Mamicile, mai ales cele de fetite, abia asteapta sa creeze outfituri spectaculoase pentru a se mandri in fata tuturor.

Copiii, insa, sunt predispusi la raceala din diferite motive si de aici apare nevoia ca sanatatea si moda sa se impleteasca foarte strans, in asa fel incat rezultatele sa fie unele senzationale, iar bolile sa stea la distanta de cei mici. Outfiturile dragute si simpatice sunt rapid adoptate de toate mamicile care se gandesc ca micutii lor sa fie imbracati cat mai modern si mai elegant. Specialistii atrag atentia doamnelor sa tina cont de temperaturile de afara sau de cele din camerele in care va sta copilul, dar si de tipul de activitate pe care il va desfasura acesta (doarme, se joaca, se plimba cu carutul etc.)

Iata 5 outfituri interesante, moderne si confortabile pentru fetite cochete!

Blanita este preferata de toate reprezentantele sexului feminin, dar pe o fetita va sta si mai bine. Asorteaz-o cu ciorapi albi, fustita tutu, cizmulite cu blanita sau fara, in functie de temperaturile de afara, si efectul va fi unul senzational. Daca esti in cautarea unei blanite chic, pe 4kidsromania.ro poti gasi diferite modele de jachete si veste pentru fete de orice varsta, cu ajutorul carora poti realiza combinatii fabuloase. Site-ul este considerat de multe mamici un prieten de nadejde, oferind hainute calduroase, la moda;

Hanoracul poate fi piesa de rezistenta a unei tinute sport sau sport casual. Este simplu de combinat cu o pereche de pantaloni din tricot si tenisi sau cu o fusta din denim si un top chic. Cateva accesorii nu strica, asa ca alege o sapca de la un brand de renume, cateva bijuterii delicate si o esarfa inflorata pentru un strop de stralucire. Nu poti uita sub nicio forma gentuta crossover, in care fetita isi poate adaposti micile secrete delicioase;

Boleroul poate completa foarte bine o tinuta feminina, fiind un accesoriu elegant, usor de adaugat unei rochite diafane de zi cu zi sau ideala pentru ocazii speciale. Daca vrei ca fetita sa para desprinsa din reviste de moda, atunci boleroul este exact ceea ce ii lipseste. El este o piesa vestimentara calduroasa, perfecta pentru momentele racoroase;

Pelerina de ploaie este un must-have pentru orice garderoba de copil, indiferent de anotimp, pentru ca este o piesa vesela si simpatica, oferind un aer strengaresc chiar si unei fetite cuminti;

Vesta poate fi imbracata cand este mai frig si copilul are nevoie de o hainuta pe deasupra. Exista modele de veste realizate din materiale de calitate, cu aspect luxos, dar si veste tip sport, confectionate din fas sau tricot, ce pot fi combinate cu rochite, pantaloni, bluzite sau cu salopete chic.

In concluzie, dorinta mamicilor de a-si imbraca fetitele la moda, fara sa uite sa le protejeze de temperaturile scazute de afara, poate deveni realitate daca se vor asigura ca din garderoba nu lipsesc aceste piese vestimentare de efect: boleroul, pelerina de ploaie, vesta, hanoracul si blanita.

Sursa foto:

Shutterstock.com