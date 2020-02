Cristina Grigore – SCRISOARE DESCHISĂ președintelui ANAF, Mirela Călugăreanu,

Stimata doamna,

De acolo de la tara de unde vin eu, unde nu aveam si inca nu exista caldura si apa calda decat pe aragaz si cu lemne, intr-o singura camera, unde copiilor le ingheata inca mana pe stilou, este frig si merg la WC in curtea scolii, unde locuri de munca sunt la 50 sau 100 de km distanta, naveta cu microbuze vechi, supraaglomerate, unde se face naveta la scoala “cu ocazia”, intocmai ca la Caracal, nu din placere sau fita, CI DIN NECESITATE, unde nu se stie ce este ala un Land Rover scump cum aveti dvs masina personala si multe proprietati, unde grijile sunt zilnice ce pun “in traista ” copilului la scoala, nu ce excursii si vacante exotice de n ori pe an fac, unde nu stiu daca maine “patronul” restructureaza postul sau ma “trece” pe 2 ore si imi da “banii la negru”, nu prime si slaarii si venituri de nababi, ca dvs la ANAF , stimata doamna, pentru copiii acestia, care au 1 medic la 1857 de locutori, 1 farmacie la 3.882 locuitori, 1 ambulanta la 53.162 locuitori, in saele paresite , peste 600 unde NU sunt medici defel si niciun alt serviciu medical pe o distanta de 30-50 km, de 6 ani oferim un serviciu medical GRATUIT, ca statul roman, impotent, pe care il reprezentati si dvs, stie DOAR sa ia taxe si impozite, si UITA sa asigure servicii care sunt prin contractul social!

Stimata doamna, abuzul pe care il face ANAF asupra contribuabilului, TREBUIE SA INCETEZE!. NU schimbati regulile jocului, in timpul jocului, NU modificati legislatie si REFUZATI TIMP DE 22 ZILE CONTRIBUABILULUI DREPTUL DE A DECIDE IS A ALEGE, modificand arbitrar, cand aveti chef, nefprofesionist, formularul 230.

Stimata doamna, ANUAL aveti 7 LUNI! La dispozitie sa dialogati cu noi ONG-urile, CU TOATE ONG-urile, sa propuneti modificari si sa serviti INTERESULUI CONTRIBUABILULUI, pentru ca asta este rolul dvs, NU sa dati un ordin facut la “apelul bocancilor”.

Stimata doamna, NU FURAM, colectarea formularului 230 este o facilitate fiscala legala, iar faptul ca anual ANAF modifica arbitrar si discretionar acest formular dovedeste ca aceasta institutie pe care o reprezentati este guvernata de rea vointa, facand o serie de ileglaitati si intimidari pentru a pastra banii la bugetul de stat.

STIMATA DOAMANA, OAMENII S-AU SATURAT SA NU VADA NIMIC IN SCHIMBUL CONTRIBUTIILOR, ASA CA ALEG SA II DEA CATRE PROIECTE CARE AU REZULTATE, NU FURAM DOAMNA!

In schimb, functionarii ANAF incalca legea si REFUZA CONTRIBUABILULUI DREPTUL DE A DEPUNE FORMULARUL. Conform legii, pana la noul formular, publicat oficial in 22 ianuarie 2020, deci timp de 22 de zile A FOST VALABIL VECHIL FORMULAR. Angajatii ANAF AU REFUZAT INREGISTRAREA LOR.

CE FACETI DVS SE NUMESTE ABUZ IN SERVICIU.

Ajutam gratuit peste 65.000 de copii anul, zilnic peste 250-280, da, noi suntem relevanti in ceea ce facem si DA, ajutam ORICE COPIL, fie ca este parintele asigurat, fie ca nu.

Conform Monitorului Oficial, NU AVETI VOIE SA SCHIMBATI FORMULARUL 230 publicat in 22 ianuarie!

Va rog sa coborati din Land Roverul dvs luxos si sa puneti in aplicare legea. Romania este un stat de drept, nu o clica care aplica discretionar si incalca fara frica legea.

Daca refuzati sa aplicati legea, va vom obliga prin parghiile legale. Noi credem in statul de drept!

Cristina Grigore – Executive Director Fundatia Parinti din Romania