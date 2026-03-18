Conflict deschis în sistemul de asistență socială. Atac dur al Georgianei Pascu: „Sindicalismul nu poate bloca drepturile omului”

Un conflict deschis între reprezentanții sindicali din sistemul de asistență socială și activiștii pentru drepturile persoanelor cu dizabilități riscă să blocheze una dintre cele mai importante reforme asumate de România în ultimii ani: dezinstituționalizarea.

Reacția dură vine din partea Georgianei Pascu, cunoscută pentru implicarea sa în apărarea drepturilor persoanelor vulnerabile, care critică vehement poziția Federației Columna-SCOR și susținerea primită din partea UNCJR – Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

„Când sindicalismul intră în conflict cu drepturile omului, ajungem să scoatem oamenii în stradă de frica aplicării legii”, avertizează Pascu, sugerând că protestele anunțate sunt alimentate mai degrabă de temeri legate de pierderea locurilor de muncă decât de interesul real al beneficiarilor.

Miza: reforma sistemului și banii europeni

România și-a asumat încă din 2010, prin tratate internaționale și ulterior prin legislație națională, trecerea de la sistemul instituționalizat la viața independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități.

Procesul este finanțat inclusiv prin PNRR, iar blocarea reformei ar putea însemna pierderea a aproape un miliard de euro.

În acest context, presiunile pentru retragerea proiectelor legislative – inclusiv cele exprimate în cadrul dezbaterilor organizate de ANPDPD – sunt văzute ca un risc major pentru respectarea angajamentelor asumate de statul român.

„Fabrici de locuri de muncă” vs. drepturi fundamentale

Activista atrage atenția asupra unei realități ignorate: multe centre rezidențiale și spitale de psihiatrie funcționează ca piloni economici locali.

Exemplele invocate includ unități precum Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare sau alte centre mari din țară, unde sute de oameni din comunitate depind direct de aceste locuri de muncă.

„Au devenit un fel de uzine sociale. Dar scopul nu poate fi menținerea locurilor de muncă în detrimentul demnității umane”, subliniază Pascu.

Ea amintește și de trecutul tragic al sistemului, făcând referire la cazuri care au dus la condamnări ale României la CEDO, inclusiv situații în care pacienți instituționalizați au murit în condiții inumane.

Sindicatele avertizează: concedieri și haos în sistem

De cealaltă parte, Federația Columna-SCOR susține că măsurile propuse vor genera concedieri masive, costuri crescute și destabilizarea sistemului.

Sindicaliștii au anunțat proteste și cer retragerea pachetului de reforme.

Sprijinul venit din partea UNCJR – Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România amplifică tensiunea, în condițiile în care structuri precum DGASPC sunt direct vizate de schimbări.

Decizia, la Guvern

Presiunea se mută acum asupra Executivului condus de Ilie Bolojan, căruia i se cere fie retragerea proiectelor, fie negocierea unor garanții pentru angajați.

Pentru Georgiana Pascu, direcția este clară: reforma nu mai poate fi amânată, dar trebuie însoțită de investiții reale în servicii comunitare și în resursa umană.

Articol preluat de pe platforma civis news printr-o colaborare editorială cu opinia transilvană