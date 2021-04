Cinci persoane depistate de inspectorii ITM Alba, muncind “la negru. Amenzi de peste 100.000 lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 5 –10 aprilie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 7 amenzi în valoare de 106.500 lei, din care 4 amenzi în valoare de 100.000 lei, pentru 5 persoane depistate practicând munca “la negru”, și un număr de 15 avertismente.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

În perioada raportată inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba, împreună cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 52 unități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov.2.pe raza județului Alba.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 05 –10.04.2021, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 50

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 4399

Din care – femei: 2015

– Tineri: 4

Număr deficienţe constatate: 95

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 12

Din care:

– 5 avertismente.

– 7 amenzi in cuantum de 106.500 lei (din care 4 amenzi in valoare de 100.000 lei, pentru 5 pers. depistate in lucru fără forme legale de angajare).

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

Netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților;

Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

Neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

Netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificarilor intervenite in executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 26

Număr deficienţe constatate: 45

Număr de măsuri dispuse: 45

Angajatori sancționați: 9

Nr. sancţiuni aplicate: 10 din care:

10 avertismente;

Nr. evenimente comunicate: 1

Nr. evenimente in curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.