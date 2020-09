Ce trebuie sa stii despre imprumuturile IFN – 3 avantaje specifice

Imprumuturile financiare sunt de mai multe feluri. Acestea pot avea destinatii specifice cum ar fi o achizitie imobiliara sau achizitia unui automobil ori pot fi acordate fara a se declara scopul lor final, sub forma de credit de nevoi personale. Toate aceste imprumuturi se acceseaza pe diferite perioade de timp, de la un an pana la 35 de ani, in cazul creditelor ipotecare sau imobiliare.

Totusi, exista posibilitatea sa ai nevoie de un imprumut pe o perioada scurta care poate fi de cateva zile. De multe ori, se intampla ca data pana la care ai nevoie de suma respectiva sa fie chiar ziua de salariu.

Iata cele mai mari avantaje ale imprumuturilor pe termen scurt

Creditele acordate pe perioade mici de timp se obtin cel mai usor cu ajutorul institutiilor financiare nebancare sau IFN-uri. In general, bancile ofera credite de nevoi personale care pot fi achitate in cel putin un an. Aceste imprumuturi au serie de avantaje specifice care tin de politica de acordare a acestor institutii.

Accesibilitatea

Aproape oricine poate obtine un imprumut cu ajutorul unui IFN. Cerintele pe care trebuie sa le indeplinesti daca vrei sa apelezi la aceasta varianta sunt minime, iar multe dintre institutii acorda credite fara a mai verifica situatia financiara din Biroul de Credit. In acelasi timp, pot fi oferite credite chiar si pensionarilor sau persoanelor cu venituri mici in conditii favorabile, astfel incat sa nu se creeze o rata lunara ce ar putea duce la dificultati financiare.

De asemenea, cele mai multe IFN-uri acorda astfel de imprumuturi online, ceea ce inseamna ca nu mai este nevoie de deplasare mai ales in perioade ca aceasta cand trebuie sa eviti expunerea in spatii publice si aglomerate.

Documentatie minima

Acordarea creditelor prin IFN-uri se face usor, deoarece documentatia necesara este minima. Singurul document obligatoriu in orice institutie este cartea de identitate. Exista IFN-uri care nu cer adeverinta de venit, mai ales atunci cand e vorba de acordarea unor sume mici care pot fi restituite rapid si usor. In cazuri speciale, cum sunt pensionarii, este suficient un cupon de pensie pentru a primi suma dorita. Acest lucru faciliteaza si rapiditatea cu care se acorda creditele, ceea ce inseamna ca din momentul in care aplici pentru un astfel de imprumut si pana in momentul in care banii intra in cont pot fi doar cateva ore sau chiar minute.

Nevoi specifice

Spre deosebire de creditele bancare, cele obtinute prin IFN-uri pot avea valori mai mici care pot cobori pana la cateva sute de lei. Prin urmare, pot fi returnate intr-un timp mult mai scurt. De aceea, este recomandat sa apelezi la un IFN daca ai nevoie, de exemplu, de un imprumut pana cand primesti salariul, astfel incat sa nu prelungesti ratele mai mult decat ai nevoie.

In concluzie, creditele obtinute cu ajutorul IFN-urilor au beneficiile lor specifice si pot fi folosite atunci cand ai nevoie de sume de bani mai mici pe care sa le returnezi rapid, sume greu de obtinut prin intermediul bancilor.

