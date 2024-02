Ce joburi au căutat românii la început de an: pozițiile de șofer, asistent medical, operator call-center și contabil se află în topul preferințelor candidaților. Aproape 350.000 de căutări au fost efectuate în ianuarie și februarie

Cu 54.000 de interogări pe site, joburile de șofer au fost cele mai căutate de candidați de la începutul anului și până acum. Cei mai mulți dintre aceștia au fost interesați de oportunitățile disponibile pentru șoferii de categorie B, șoferii de tir sau cei de distribuție.

”Lunile ianuarie și februarie au venit cu o creștere de 5% a numărului total de aplicări comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce ne arată că piața este îndeaproape urmărită de candidați și că se află în căutări active pentru un nou loc de muncă. De altfel, ne așteptam la această dinamică a pieței, în condițiile în care un sondaj derulat spre finalul anului trecut ne arăta că 56% dintre candidații respondenți aveau în plan o schimbare de job pentru 2024”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

A doua cea mai căutată poziție a fost cea de asistent medical, cu 20.000 de interogări pe eJobs.ro, urmată de operator call-center (17.000 de căutări), contabil și specialist în resurse umane, fiecare cu câte 11.000 de căutări. Pe locul al cincilea se află cuvintele cheie „remote” și „acasă”, care au fost folosite în peste 9.000 dintre căutările efectuate de candidați anul acesta.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net al celor sunt angajați ca șoferi variază între 3.500 de lei și peste 10.000 de lei, dacă vorbim despre șoferi de tir care operează curse internaționale. Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar pentru un operator call-center de 3.500. Media salarială pentru un contabil este de 4.500 de lei pe lună, în timp ce un specialist în resurse umane câștigă aproximativ 4.200 de lei pe lună. Aceste medii salariale reflectă datele din toate județele țării și pentru angajați care ocupă pozițiile respective, dar pot avea niveluri diferite de experiență.

„Un loc important îl ocupă în continuare locurile ce permit munca de acasă, acestea adunând nu doar un număr mare de căutări, ci și o cotă de 13,9% din totalul de aplicări aferente lunilor ianuarie și februarie, respectiv 240.000 de aplicări. Referitor exclusiv la numărul de căutări din platformă, vorbim despre 9.000 de interogări pentru termenii „acasă” și „remote”. Alte poziții care au generat peste 5.000 de căutări în parte au fost cele de manager, inginer, economist, agent de vânzări ori lucrător comercial”, mai spune Bogdan Badea.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 25.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, 3.500 sunt poziții pentru șoferi, 4.700 pentru asistenți medicali, 500 pentru contabili și 1.700 pentru specialiști în resurse umane. Totodată, 1.000 de locuri de muncă postate în acest moment în platformă sunt remote.

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor.