CASTELUL TELEKI DIN GORNEȘTI JUDEȚUL MUREȘ VA FI RESTAURAT CU O FINANȚARE DE 4,6 MILIOANE DE EURO PRIN PNRR

Castelul Teleki din Gorneşti, considerat a fi unul dintre cele mai frumoase din Transilvania, a intrat în restaurare în urma accesării unei finanţări în valoare de 4,6 milioane de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în cadrul programului „România Atractivă”.

„Castelul ne-a fost retrocedat în anul 2011. Începând din acel moment am sperat ca într-o zi o să putem să-l renovăm. Trebuie să recunosc că nu cunoşteam destul de bine castelul şi de aceea nu ştiam toate dificultăţile care sunt legate de situaţia acestuia şi, încetul cu încetul, mi-am dat seama că problema asta este dificilă şi foarte costisitoare. Începând din 2014, am realizat că situaţia se poate schimba numai cu ajutorul unui proiect european sau ceva de acest gen, pentru că aceste cheltuieli de restaurare sunt foarte mari. Aşa că am început să ne pregătim pentru asta. Pentru un proiect european trebuie să ai foarte multe documente, toate desenele, toate proiectele. A apărut acest program intitulat România Atractivă, prin fonduri PNRR, şi am reuşit să atragem 4,6 milioane de euro”, a declarat presei, marţi, contele Kalman Teleki, proprietarul castelului.

Contele consideră că s-a pregătit cu proiecte pentru apariţia unor posibilităţi de finanţare şi crede că doar un miracol a făcut să apară acest fond.

„În prima fază am început să organizăm o tabără de vară pentru studenţi, care au început să facă primele măsurători, primele studii. Am făcut 4 ani şcoala de vară pentru studenţi şi asta a fost, să zicem, baza proiectului pe care, în final, am ajuns să facem un studiu DALI, un studiu de fezabilitate pentru renovarea castelului. Noi încercăm să ne încadrăm în această sumă cu o reabilitare generală a castelului, asta înseamnă că toate părţile castelului sunt consemnate, dar nu ştim dacă în final o să ne încadrăm în această sumă”, a arătat Kalman Teleki.

Contele a spus că este foarte mulţumit de firma care lucrează la restaurarea obiectivului şi că până acum a fost respectat timpul atribuit pentru lucrări.

Restaurarea va dura mai puţin de trei ani, s-a început cu acoperişul, va continua cu pereţii exteriori, apoi cu interiorul, în timp ce parcul dendrologic care îl înconjoară va mai avea de aşteptat.

„Pe interior deocamdată nu s-a început nimic. Castelul acum este gol (…) Ar mai fi nevoie de fonduri pentru parc, dar nu sunt bani deocamdată. O să vedem ce fonduri putem atrage pentru parc, pentru că sunt mai multe probleme aici. Eu sunt optimist, am fost întotdeauna, am zis că o să ajungem să renovăm totul, aşa că şi grădina o să fie renovată cândva”, a arătat Kalman Teleki.

Castelul Teleki din Gorneşi a fost construit între anii 1772 – 1803, este construit în stil baroc şi este înconjurat de un impresionant parc dendrologic cu statui alegorice şi este situat la 17 kilometri de Târgu Mureş.

Castelul a fost naţionalizat în 1949, iar până la retrocedare a funcţionat ca preventoriu TBC pentru copii.