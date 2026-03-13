Călin Georgescu anunță „Sâmbăta Plantării”. Apel pentru voluntari

Călin Georgescu a transmis un mesaj public prin care îi invită pe români să participe sâmbătă la o acțiune de plantare de copaci, pe care o descrie drept un gest de bine pentru țară.
„Sâmbătă, România plantează. Fiecare acolo unde poate – nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a face un bine pentru țară”, a scris acesta în mesajul adresat susținătorilor.
El a anunțat că va participa personal la o acțiune de plantare în Fierbinți-Târg, unde îi invită pe cei din zonă să i se alăture începând cu ora 12:00, pe strada Salcâmului nr. 1.
Participanții sunt rugați să vină cu propriile unelte, iar locația exactă a fost publicată printr-un link disponibil în comentariile mesajului.
În încheiere, Georgescu a îndemnat la solidaritate și implicare: „Să facem cât mai mult bine, împreună, într-o lucrare unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu.”