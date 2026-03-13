Călin Georgescu anunță „Sâmbăta Plantării”. Apel pentru voluntari



Călin Georgescu a transmis un mesaj public prin care îi invită pe români să participe sâmbătă la o acțiune de plantare de copaci, pe care o descrie drept un gest de bine pentru țară.



„Sâmbătă, România plantează. Fiecare acolo unde poate – nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a face un bine pentru țară”, a scris acesta în mesajul adresat susținătorilor.



El a anunțat că va participa personal la o acțiune de plantare în Fierbinți-Târg, unde îi invită pe cei din zonă să i se alăture începând cu ora 12:00, pe strada Salcâmului nr. 1.