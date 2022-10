Bilanțul controalelor inspectorilor ITM la firmele din județ: Șapte persoane descoperite la „muncă la negru” și 56 avertismente

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 5 – 7 octombrie, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate amenzi în valoare de 140.000 lei, patru dintre ele pentru firme, unde au fost depistate 7 persoane prestând „muncă la negru” și un număr de 56 avertismente.

In perioada 05.10. – 07.10.2022 la nivelul județului Alba s-a desfășurat Campania Națională privind identificarea și sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate in domeniul construcțiilor precum și monitorizarea respectării normelor de securitate și sănătate in muncă, fiind controlate un număr de 20 de societăți comerciale cu activitate in acest sector al economiei naționale. Au fost depistate in lucru fără forme legale de angajare un număr de 7 persoane și s-au aplicat amenzi in valoare de 140.000 lei unui număr de 4 angajatori din sectorul construcțiilor.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 03.10.- 07.10.2022, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 50

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 704

Din care – femei : 192

Număr deficienţe constatate: 102

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 16

-din care: – 7 avertismente.

– 9 amenzi in valoare de 145.800 lei ( din care 4 amenzi in valoare de 140.000 lei pentru 7 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare).

Principalele deficienţe constatate în controale :

primirea in lucru a salariaților fără intocmirea formelor legale de angajare;

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;

Contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 31

Număr deficienţe constatate: 51

Număr de măsuri dispuse : 51

Angajatori sancționați: 29

Nr. sancţiuni aplicate: – 51 din care

– 49 avertismente;

– 2 amenzi in cuantum de 10.000 lei.

Nr. evenimente comunicate : 2

Nr.evenimente în curs de cercetare : 3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :