Bărbat reținut după ce a agresat o femeie în trafic, la un semafor din Alba Iulia

La data de 12 martie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, ieri, 12 martie 2026, în jurul orei 12.00, o femeie, în vârstă de 41 de ani, în timp ce se afla în autoturismul personal, la semafor, pe Bulevardul Revoluției 1989, la intersecția cu strada Vânătorilor, ar fi fost agresată fizic de către bărbatul, în vârstă de 54 de ani, care circula în spatele acesteia, pe fondul unor neînțelegeri în trafic. Acesta s-ar fi dat jos din autoturism și s-ar fi îndreptat spre autoturismul femeii și i-ar fi aplicat o lovitură în zona feței.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.