Bărbat găsit decedat într-un apartament din Alba Iulia, după un apel la 112 privind un miros de gaz

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit luni după-amiază pe strada Vasile Goldiș din municipiu, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112 care semnala un miros puternic de gaz pe casa scării unui bloc de locuințe.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Pompierii au asigurat măsurile specifice de intervenție, iar alimentarea cu gaz a blocului a fost oprită preventiv. De asemenea, la fața locului a fost solicitat și un echipaj Delgaz Grid pentru verificări tehnice.

În timpul recunoașterii, echipajele de intervenție au descoperit într-un apartament o persoană decedată, un bărbat de aproximativ 45 de ani.

sursa foto: ISU ALBA

Potrivit ISU Alba, apartamentul și casa scării au fost ventilate, iar măsurătorile ulterioare efectuate de echipa Delgaz Grid au indicat valori negative pentru prezența gazului metan (CH₄), atât în interiorul locuinței, cât și pe casa scării.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legiști.