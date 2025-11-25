Bărbat de 26 de ani, reținut după un atac violent în Cugir

La data de 24 noiembrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 26 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în timp ce se afla pe strada Victoriei din Cugir, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, ar fi agresat fizic un bărbat de 34 de ani, provocându-i acestuia leziuni corporale, pentru a căror vindecare ar fi necesare 20-25 de zile de îngrijiri medicale.

În cursul zilei de azi, 25 noiembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale. .