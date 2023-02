Avem buget! Bugetul Municipiului Alba Iuia, a trecut de votul consilierilor locali

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, s-a întrunit luni într-o ședință, în cadrul căreia viitorul buget al urbei albaiuliene a fost votat.

Acum o săptămână, bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului, nu a trecut de votul consilierilor locali, după ce reprezentanții PSD și PNL au votat împotrivă.

Anunțul votării bugetului local, a fost făcut de către primarul Gabriel Pleșa, într-o postare pe pagina de socializare.

„Astăzi, în cadrul unei ședințe de îndată a Consiliului Local Alba Iulia, Bugetul Local pentru anul 2023 a fost aprobat.

Chiar dacă acest lucru s-a întâmplat cu o săptămână mai târziu decât mi-aș fi dorit, sunt bucuros că cel mai mare buget, pe secțiunea DEZVOLTARE, din istoria orașului, a fost votat de consilieri, iar modificările față de varianta propusă inițial sunt minore.

Proiecția bugetului pentru acest an este aproape DUBLĂ față de cea mai mare sumă dedicată INVESTIȚIILOR de până acum, iar finanțările nerambursabile prevăzute a fi utilizate în 2023 depășesc valoarea cumulată a fondurilor europene utilizate în ultimii 3 ani! Dar vă asigur că acești bani n-ar fi ajuns în Alba Iulia fără un efort colectiv al colegilor mei din primărie. Fără multele ore petrecute pe drumuri, între ministere și Alba Iulia, multele uși la care am bătut, dar și mai multele ore de muncă, în primărie, pentru planificarea acestor investiții.

În fiecare an de până acum, bugetul dedicat funcționării (subvenții la transport, gratuități, burse, salarii, utilități, etc) a fost mai mare sau egal cu bugetul dedicat dezvoltării. Acum, bugetul pentru dezvoltare îl depășește cu 113 milioane de lei pe cel al funcționării, fapt care este, de altfel, normal, într-un oraș care are încă nenumărate lipsuri.

Dar toate investițiile posibile cu aceste finanțări, toate șantierele care sunt deja deschise și care vor fi în lucru pe viitor, ne vor pune răbdarea la încercare. Din păcate, nu se pot face lucrări fără puțin deranj, dar vă promit că atât eu, cât și colegii din primărie, vom fi zilnic pe teren, pentru a verifica modul de lucru și respectarea graficului de execuție”, a scris primarul Gabriel Pleșa pe facebook.