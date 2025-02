Asociația „Centrul pentru Politici Locale”: De la tăcere la acțiune — România nu mai poate aștepta

„Va veni momentul când vom deveni vizibili și vor înțelege că în spate a existat o luptă teribilă pentru salvarea României.”

Acesta nu este doar un slogan. Este promisiunea noastră și realitatea pe care o trăim.

Până acum, Asociația „Centrul pentru Politici Locale” a ales să observe, să analizeze și să înțeleagă. Am fost martorii tăcuți ai unei Românii aflate mereu între speranță și dezamăgire, între promisiuni neonorate și oportunități risipite. Am susținut din umbră evenimente culturale și inițiative dedicate identității naționale, așa cum am făcut în Anul Centenar, pentru că am crezut că rădăcinile puternice pot hrăni un viitor solid.

Dar astăzi, România nu mai are timp pentru așteptare. Criza pe care o traversăm — socială, economică și morală — cere acțiune. Nu mai putem rămâne doar observatori.

”Ne asumăm, fără echivoc, un rol activ și vizibil în această luptă pentru salvarea României. Nu suntem aici să așteptăm soluții miraculoase, ci să contribuim direct, prin fapte și inițiative concrete. Avem capacitatea de a susține infrastructura necesară pentru proiecte strategice și dispunem de experiența organizării unor evenimente de importanță națională. Acum, însă, direcția noastră este clară: sprijinirea tuturor demersurilor reale care pot aduce stabilitate și progres.” – susține președintele CPL, Radu Ciobotea

Facem un apel ferm către autorități, către mediul privat și către fiecare cetățean responsabil: România se poate salva doar prin implicare. Iar noi suntem pregătiți să fim parte din această reconstrucție, indiferent cât de dificil va fi drumul.

Nu mai este vremea tăcerii. Este vremea acțiunii!