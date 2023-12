Aproape 1200 de proiecte din Regiunea Centru au absorbit integral resursele europene disponibile

Sfarsitul lunii decembrie 2023 reprezinta momentul in care ADR Centru incheie proiectul: „Sprijin acordat in perioada 01.01.2020 – 31.12.2021 pentru OI din cadrul ADR CENTRU in implementarea, monitorizarea, informarea si comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru inchiderea POR 2007 – 2013 (CF 3)”, prelungit pana in 31.12.2023.

Proiectul cu cod SMIS 137249 a avut ca obiectiv general asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar (OI) din cadrul ADR Centru pentru realizarea activitatilor specifice atributiilor delegate prin Acordul-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POR 2014-2020. Proiectul, prin toate activitatile prevazute a sprijinit implementarea transparenta si eficienta a POR, prin indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor atributiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional catre ADR Centru in calitate de Organism Intermediar.

Cu o valoare totala a proiectului de 81.165.152,17 lei, din care finantarea nerambursabila din FEDR a fost de 50,95%, adica 41.352.537,75 lei, prin proiect, pe parcursul celor 4 ani de realizare a proiectului au fost remunerati 85 de experti din cadrul OI POR 2014-2020, personal implicat in implementarea activitatilor delegate.

”Este al doilea exercitiu financiar derulat de catre ADR Centru in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional. In 2007, am demarat implementarea exercitiului POR 2007-2013 cu un buget de 440 milioane euro, iar in 2016 am continuat cu implementarea POR 2014-2020 care a avut un buget aproape dublu. Pe parcursul acestui exercitiu am avut un numar foarte mare de proiecte pe care le-am evaluat, iar gradul de absorbtie al fondurilor europene nerambursabile alocate a depasit pragul de 105%. E drept ca inca se mai vad proiecte in municipii si orase, care sunt inca in lucru pe acest program, dar rezultatele la nivelul regiunii deja au generat beneficii in randul cetatenilor. Spicuind din nenumaratele rezultate, as mentiona ca mai mult de 1000 familii din regiune au economii la costurile cu energia prin proiectele de crestere a eficientei energetice realizata la blocuri, pe langa cele ale autoritatilor locale care au investit in eficienta energetice a cladirilor publice. Scoli, gradinite, crese, dar si Universitatile din Regiune, ofera conditii mai bune de studiu, tot datorita fondurilor alocate din acest program, iar medicii pot acum interveni de urgenta cu aparatura de ultima generatie. Acestea sunt doar cateva rezulte, pe langa zeci de kilometri de strazi din orase, piste de biciclete sau autobuzele electrice pe care le-ati vazut modernizate in localitati in ultimii ani, sau cei peste 100 km de drumuri judetene reabilitati, care sunt tot rezultatele acestui program”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Pe parcursul celor aproape noua ani de implementare a Programului Operational Regional 2014-2020- al carui buget a fost de 647,27 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala, la care s-au adaugat 119,50 milioane euro cofinantare nationala, rezultand astfel 766,77 milioane euro fonduri totale la nivelul Regiunii Centru – ADR Centru a contribuit la lansarea unui numar de 70 de apeluri de finantare pe cele 12 Axe Prioritare.

Autoritatea de Management a programului a fost Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Pe aceste apeluri, potentialii beneficiari au depus 2.333 cereri de finantare, cu o valoare solicitata de 2,82 miliarde euro, toate fiind evaluate de expertii implicati in proiect. Din totalul cererilor de finantare depuse, pentru un numar de 1.191 proiecte s-au semnat contract de finantare, avand o valoare solicitata 1,43 miliarde euro, respectiv un grad de contractare de 186%. Din toate proiectele depuse, un numar de 628 de contracte cu o valoare de 364 mil euro sunt finalizate, iar 482 contracte mai sunt in implementare cu o valoare solicitata de 1,018 mil euro.

Bugetul solicitat de ADR Centru a asigurat realizarea corespunzatoare a tuturor activitatilor delegate Agentiei prin Acordul-cadru privind implementarea POR 2014-2020. Pe perioada celor 4 ani de implementare ai proiectului, respectiv intre 01.01.2020-31.12.2023, pe langa remuneratiile salariale, din bugetul proiectului au mai fost decontate si cheltuielile de deplasare, cazare si diurna pentru realizarea atributiilor delegate, serviciile necesare pentru realizarea atributiilor delegate, materiale consumabile, piese de schimb, mobilier, echipamente, obiecte de inventar si alte active corporale si necorporale, precum si alte cheltuieli ce au asigurat functionarea ADR Centru in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, in vederea realizarii atributiilor delegate.