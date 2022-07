Anonimii din echipa PSD pregătiți să înfrângă din nou!

PSD Alba nu renunță la vechile metehne comunistoide. Membrii de partid ținuți la secret de actuala conducere a partiduluiNoua conducere interimară a PSD Alba, reprezentată de fostul primar din creierii munților ajuns peste noapte baștan în Parlamentul României, a copiat la perfecție deja vechile metehne ale anilor 90.

După ce săptămâna trecută am transmis în mod oficial tuturor partidelor importante din Alba o solicitare pentru a vedea propria structură de conducere, PSD Alba a fost singurul partid care și-a băgat capul în nisip.

Ca struțul…ăla cu pene comuniste.Onor președintelui de tarla pesedistă, Radu Tuhuț, după ce au avut loc runde de alegeri interne în cadrul PSD Alba, rezultetele sunt ținute la secret… Ăsta da partid social DEMOCRAT!

Exact din anul 2022…Curios cum de noua conducere reprezentată de Radu Tuhuț, senatorul omniprezent care se bagă mereu ca musca în lapte în orice subiect Călin Matieș și europarlamentarul fantomă Victor Negrescu au ales să țină la secret numele celor care conduc practic PSD Alba și alte organizații.

Sau poate or fi rămas singuri prin partid și atunci placa asta a confidențialității sună tare bine pentru a nu-și recunoaște propriul eșec administrativ…Ce este și mai curios este cum zilnic PSD-iștii se laudă pe toate paginile de Facebook cu noi ”achiziții” în echipa de partid, dar când vine vorba să prezinte lista cu cei aleși într-o ședință publică (că doar nu o fi ajuns PSD Alba deja vreo ocultă în care până și factura la curent este secret de stat) totul ține de date personale. Serios, măi nea Radule?!

Chiar așa ați ajuns? Deja numele președinților și vicepreședinților, a membrilor de prin BPJ și alte cele comiții și comitate sunt “la secret”?! Ați înnebunit??Pe pariu că la anu’ pe vremea asta se vor da de ceasul morții că membrii PSD au rămas la fel de necunoscuți și punctează cu 0 (zero) barat la capitolul notorietate?! Păi nici nu poate altfel…

Altfel, succes pe mai departe. Cu siguranță veți înfrânge din nou!PS: Data viitoare când mai citiți comunicatele de presă ale PSD Alba, să vă întrebați dacă nume precum Radu Tuhuț, Călin Matieș, Dana Nanu etc chiar există cu adevărat! Să nu fie vreun pseudonim pentru a anonimiza de fapt adevărul! Altfel, fără a avea nicio legătură cu marinarii sau cu peninsula Crimeea, nu avem a vă transmite decât un singur mesaj: Russian PSD, Go f..k yourself!