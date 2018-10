ANCHETE ONLINE: Centenarul, la Muzeul Astra: Țăranul român, plecat la cătănie pentru eliberarea Ardealului

La Muzeul Astra din Sibiu s-a desfășurat un nou eveniment cultural unic în România, sub egida Centenarului Marii Uniri. Sărbătoarea realizării României Mari la 1 decembrie 1918 este un nou prilej pentru o mare deschidere spre momentele importante din istoria noastră. Profesioniștii de la complexul muzeal Astra, ne-au oferit o mare emoție artistică prin reconstituirea unor scene dramatice din timpul primului război mondial. Prin animații culturale, am trăit plecarea la oaste a țăranului român, am ascultat cântece de cătănie și am urmărit marșul trimfal al Armatei Române pentru eliberarea Ardealului.

„Țăranul român este personajul principal al evenimentelor care au generat actul Unirii de la 1918. Oltean, ardelean, moldovean, dobrogean, moț, muntean sau indiferent de zona de proveniență, țăranul român a luptat și, în repetate rânduri, și-a dat viața pentru idealul de care noi ne bucurăm în prezent: libertatea. Scenariile de reconstituire istorică, tradițiile din viața țăranului chemat la oaste, atelierele culinare și spectacolul folcloric ce s-au desfășurat, duminică, 7 octombrie, în Muzeul ASTRA aduc în prim plan aspectele esențiale din traiul cotidian al țăranului român, confruntat cu drama Marelui Război. Vorbim despre ritualuri arhaice avându-l ca personaj central pe țăranul chemat la cătănie, momente de repaus ale combatanților și de pregătire a hranei la bucătăria de campanie. S-au organizat și ateliere de pregătire a tranșeelor și a zonelor de luptă cu echipamente și materiale de recuzită specifice, destinate ilustrării acțiunilor de front“, a declarat Lucian Robu, șef secție Conservare Bunuri Culturale Muzeul ASTRA.

Marele Război s-a regăsit și în secvențele de pregătire a familiilor și a gospodăriilor aflate pe linia frontului, ilustrându-se scenarii cu încartiruire de trupe. Animațiile culturale sunt organizate de Muzeul ASTRA în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, (incluzând Muzica Militară a Academiei Forțelor Terestre), cu participarea soliștilor: Răzvan Năstăsescu; Ovidiu Homorodean, Cosmin Verde, Ion Chiș, Călin Hăndăbuț și Sebastian Stan, a membrilor Ansamblului „Veteranii Junii Sibiului” și a Ansamblului Folcloric „Ceata Junilor” din Sibiu.

„Țăranul român de la Război la Unire” este o inițiativă derulată prin Programul Centenar, finan­țată de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Departamentul Identitate Națională – România Centenară.

În cadrul scenariului plecării țăranului pe front au loc secvențe folclorice ilustrând cântece de cătănie, jocul la șură și reconstituirea Ritualului cămeșii celui plecat pe front, cu participarea pr. prof. Constantin Necula, toate acestea desfășurate în Gospodăriile din Sectorul Lemn: Călinești-Ber­bești, Hodac, Straja, Stolojani, Obârșa-dogar. Participă soliștii: Răzvan Năstăsescu, Ovidiu Homorodean, Cosmin Verde, Ion Chiș, Călin Hăndăbuț și Sebastian Stan, membrii Ansamblului „Veteranii Junii Sibiului”; membrii Ansamblului „Ceata Junilor”.