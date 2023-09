Analiză: Dezvoltatorii se bazează în continuare pe dorința de consum a românilor.

La final de august, pe piața mall-urilor din Alba Iulia a apărut un nou jucător – Carolina, tot în această toamnă se pregătește dechiderea Promenada Mall din Craiova, iar acestea nu sunt singurele proiecte din sectorul comercial în lucru la nivel național. Anul 2023 aduce peste 140 de proiecte de malluri și centre comerciale, aflate în construcție sau extindere în România, arată datele centralizate de compania de consultanță IBC Focus, care monitorizează șantiere, și publicate pe platforma proprie, Hotelinvest.ro.

Analiza arată că, în România, construcția de spații comerciale a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimele decenii.

Conform datelor analizate cu ajutorul platformei de vânzare la șantiere Victa.ro, dezvoltată de echipa IBC Focus, proiectele de centre comerciale aflate în construcție sau extinderea ocupă o suprafață de aproximativ 4,9 milioane mp, cu o valoare a investițiilor, estimată la 28,41 miliarde lei.

Cele mai multe proiecte sunt în zona București – Ilfov, în Cluj și Timiș.

Analiza IBC Focus dă și câteva exemple de construcții noi de spații comerciale din România. Carolina Mall din Alba Iulia s-a deschis la finalul lunii august, acesta fiind cel mai mare centru comercial din județul Alba și al treilea centru comercial din Alba Iulia, după Alba Mall și Mercur City Center. Acesta este situat la ieșirea din oraș spre Cluj-Napoca, pe malul Ampoiului, ocupând o suprafață construită totală de peste 33.100 mp.

Un alt proiect nou este Promenada Mall din Craiova, a cărui inaugurare a fost anunțată pentru octombrie. Zona comercială Promenada Craiova va avea o suprafață de 78.500 mp, din care noul centru comercial, care include și parc de retail, va ocupa 62.500 mp, iar magazinul Dedeman, 16.000 mp. Centrul comercial va avea la deschidere în jur de 150 de magazine, un cinematograf, o parcare de peste 2.100 de locuri, restaurante și cafenele.

Iulius Mall din Suceava se extinde: proiectul presupune intenția de extindere cu încă 14.000 de mp închiriabili sub forma unui parc de retail cu acces direct din exterior și conectat cu mall-ul, iar alți 10.000 de mp existenți vor fi reconfigurați și reamenajați, conform planurilor.

Topul orașelor cu cele mai multe spații de retail

Piața magazinelor moderne acoperă 33 de localități din România, cu un total de 4,24 milioane mp și va ajunge în alte cinci orașe noi, în următorii doi ani, potrivit unui studiu realizat de Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate, la sfârșitul acestei veri. În top se află Bucureștiul, Timișoara și Cluj-Napoca, iar din toamnă în clasament intră și Craiova în top 5 orașe în afara Capitalei.

În top, pe primele trei locuri se află orașele cu cea mai mare putere de cumpărare: Bucureștiul (1,24 milioane mp), Timișoara (234.799 mp) și Cluj-Napoca (194.709 mp). Locul patru este ocupat de Iași (177.100 mp), centrul regional cu populația cea mai mare, după București și pe locurile cinci și șase se află două orașe turistice, Constanța (165.000 mp) și Brașov (131.500 mp).

Din această toamnă însă în topul celor 5 orașe din afara Capitalei cu cele mai multe spații de shopping va intra și Craiova, unde se va da în folosință cel mai mare centru comercial livrat în ultimii 13 ani, Promenada Mall, cu o suprafață totală de 78.500 mp. Astfel, Craiova va ajunge în luna octombrie la un stoc de 160.900 mp spații moderne de shopping și va depăși orașul Brașov.

“2023 este un an de expansiune, estimăm că se vor deschide 17 parcuri noi de retail și cinci noi mall-uri, în România, cu o suprafață totală de peste 300.000 mp. Cele mai multe magazine noi, prezente în viitoarele retail parcuri, sunt din rețelele Lidl, Pepco, CCC, Jysk, C&A, Fressnapf, Kik și Dr. Max. Există însă și branduri noi de magazine, care intră pentru prima dată în România. Cel mai așteptat este Lefties, cu articole de îmbrăcăminte la prețuri reduse, care face parte din rețeaua Inditex, ce deține brandurile Zara, Bershka, Pull&Bear și Stradivarius. Primul magazin Lefties se va deschide în Promenada Craiova și are cel mai mare potențial de extindere“, declară Nicolae Ciobanu Managing Partner – Head of Advisory la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.

Aproape un sfert din totalul spațiilor moderne de shopping din România se află în București.

În 2023, dezvoltatorii anunță că vor livra în ritm alert parcuri de retail, cu un total de 220.584 mp, în orașe cu populație redusă, sub 10.000 locuitori, dar și în zone de suburbie, de pe lângă marile orașe, în cartiere noi de locuințe, mai arată analiza Fortim. Câteva din parcurile de retail anunțate pentru anul trecut au fost amânate pentru acest an, astfel încât în 2023 s-a mărit suprafața totală și ar urma să fie un an record în livrări.

Printre orașele unde apar noi parcuri de retail în acest an se numără Vaslui, Moșnița (lângă Timișoara), Giurgiu, Turda, Sibiu, Lugoj, Slobozia și Cisnădie.

De asemenea, parcuri de retail noi sau extinderi de parcuri existente sunt așteptate în ansamblurile rezidențiale Cosmopolis (Cosmopolis Plaza, faza a doua, +13.600 mp) și Greenfield Plaza, amândouă aflate în partea de nord a Capitalei.

Sursa foto: Judetul Alba, Facebook, sursa analiză : economedia.ro