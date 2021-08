ACȚIUNILE OMV PETROM ȘI TERAPLAST INTRĂ ÎN INDICII FTSE PENTRU PIEȚE EMERGENTE ȘI CONSOLIDEAZĂ PONDEREA ROMÂNIEI ÎN INDICII FURNIZORULUI GLOBAL

Acțiunile OMV Petrom ( SNP ) și TeraPlast ( TRP ) vor fi incluse, din 20 septembrie, în indicii FTSE pentru Piețe Emergente, alăturându-se acțiunilor Banca Transilvania (TLV) și Nuclearelectrica (SNN).

România își consolidează, astfel, ponderea în indicii FTSE Russell, având cinci companii prezente în toți indicii furnizorului global: Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, TeraPlast și Bittnet (BNET).

Includerea acțiunilor OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, și TeraPlast, liderul pieței de țevi din PVC și unul dintre cei mai importanți jucători pe piața de instalații din România, în seria de indici FTSE Global Equity Index Series a fost decisă de furnizorul global de indici în urma revizuirii semestriale, anunțată vineri, 20 august. Cele două companii vor intra în componența indicelui începând cu 20 septembrie.

„Decizia FTSE privind includerea OMV Petrom în indicii All-Cap și, totodată, trecerea TeraPlast din FTSE Global Micro-Cap în FTSE Global All-Cap validează potențialul pieței de capital din România și dinamicitatea acesteia. În decurs de doar un an, reprezentarea României în indicii FTSE Russell a crescut de la trei la cinci companii și ne bucurăm că suntem prezenți cu domenii cât mai diversificate, de la energie și financiar, la IT, deoarece prezentăm o poză relevantă investitorilor globali în ceea ce privește oferta de companii în care pot investi la BVB. Această ofertă continuă să se diversifice și să crească prin listarea de noi companii la BVB, iar anul 2021 este cel mai bun an din ultimii 22 în ceea ce privește numărul de companii nou venite pe piață atât cu acțiuni, cât și cu obligațiuni”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București (BVB).

OMV Petrom a fost listată la BVB în 3 septembrie 2001 și este cea mai mare companie românească de la Bursa de Valori București, cu o capitalizare de 23,7 miliarde lei (4,8 miliarde euro), la finalul ședinței bursiere de vineri.

„Apreciem includerea acțiunilor OMV Petrom în indicii FTSE Russell, care demonstrează atractivitatea acțiunilor companiei noastre ca opțiune de investiție. Aceasta este rezultatul efortului nostru continuu de a îmbunătăți performanța operațională și financiară și de a crește transparența companiei noastre. Prin includerea în acești indici, ne așteptăm la o creștere suplimentară a atractivității acțiunilor OMV Petrom pentru o bază mai largă și mai diversificată de investitori”, a afirmat Alina Popa, Director Financiar, membru al Directoratului OMV Petrom.

TeraPlast a fost listată în data de 2 iulie 2008, iar la finalul ședinței bursiere de vineri avea o capitalizare de 1,7 miliarde lei (352,2 milioane euro).

„Includerea TeraPlast în indicii FTSE-Russell ne validează ca un actor important în economia românească și, mai ales, un emitent relevant al pieței de capital. Este o nouă confirmare a performanțelor noastre din ultimele 12 luni, concretizate în creșterea de aproape 3 ori a prețului acțiunii TeraPlast pe bursă, la care se adaugă oferirea de dividende substanțiale, care au făcut titlul extrem de atractiv. Am reușit să îndeplinim criterii exigente de lichiditate, specifice FTSE Russell, precum volume apreciabile menținute pe o perioadă lungă de timp. Investitorii noștri au, pe lângă rezultatele noastre solide, o confirmare că au făcut plasamente într-un emitent important, cu free-float consistent. Din acest moment, TeraPlast se menține pe radarul marilor investitori internaționali, ceea ce va însemna și mai multă atractivitate și potențial de plus valoare. Dincolo de efectele pentru TeraPlast, există și o vizibilitate sporită a pieței de capital românești în peisajul internațional. Noi ca parte a strategiei noastre de dezvoltare vom continua să livrăm performanțe care să se reflecte în prețul acțiunilor și beneficiilor pentru investitori”, a spus, Alexandru Stânean, Directorul General al TeraPlast.

Anterior, în septembrie 2020, când România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell, titlurile producătorului de materiale de construcții au fost incluse în indicele FTSE Global Micro-Cap, acesta fiind un prim efect al promovării pieței din România.

În martie 2021, în indicele FTSE Global Micro-Cap au fost incluse și acțiunile Bittnet, astfel că România a avut din martie patru companii în acest indice.

„Felicităm toate cele cinci companii incluse în indicii FTSE Russell și ne bucurăm că împreună cu ele putem crește reprezentativitatea României pe radarele investitorilor instituționali. Totodată, creșterea numărului companiilor românești în indicii FTSE Russell demonstrează că am parcurs împreună pașii cei mai buni pentru îmbunătățirea lichidității acestor companii, respectiv programul destinat Market Makerului Emitentului, creșterea numărului de companii acoperite prin rapoarte de analiză, prin BVB Research Hub, precum și promovarea acestor companii în rândul investitorilor, inclusiv prin implementarea standardelor ESG, care câștigă o importanță din ce în ce mai mare în deciziile de investiții ale investitorilor internaționali. Proiectele noastre pentru îmbunătățirea lichidității vor continua și suntem convinși că odată ce CCP.RO Bucharest va fi operațională vom vedea un impuls și mai important în această direcție”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Promovarea Romaniei de către FTSE Russell, în 21 septembrie 2020, în rândul Piețelor Emergente a deschis pentru piața de capital calea către un univers investițional mult mai larg, iar odată cu creșterea numărului de investitori este mai mare și cererea pentru activele listate la BVB.

La finalul ședinței bursiere de vineri, 20 august 2021, capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori București era de 213,6 miliarde lei (42,3 miliarde euro), cu aproape 50% (69,7 miliarde lei / 12,3 miliarde euro) peste nivelul din 18 septembrie 2020, anterior promovării efective la statutul de Piață Emergentă (143,9 miliarde lei – 30,9 miliarde euro).