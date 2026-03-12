Acțiune a poliției în căminele din Complexul Hașdeu: 580 de persoane legitimate și amenzi aplicate

La data de 12 martie a.c., în intervalul orar 06.30 – 08.00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție pentru Centrul Universitar, sprijiniți de efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, precum și de lucrători din cadrul Poliției Locale Cluj-Napoca, au desfășurat o acțiune preventivă în căminele studențești din Complexul Hașdeu, din municipiu.







Acțiunea a avut ca scop prevenirea faptelor de natură contravențională și infracțională, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 580 de persoane, totodată fiind verificat și un agent de pază care își desfășura activitatea în zona căminelor.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în baza Legii nr. 61/1991, în valoare totală de 1.000 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță în mediul universitar.