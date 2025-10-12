Accident mortal între Ruja și Agnita. Un bărbat de 75 de ani a murit după ce microbuzul pe care îl conducea s-a izbit de un cap de pod

Un grav accident rutier s-a produs pe drumul județean DJ 106, la kilometrul 61+200 de metri, între localitățile Ruja și Agnita.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, în accident a fost implicat un microbuz de transport marfă, încărcat cu legume. În urma impactului, șoferul — un bărbat în vârstă de 75 de ani, din județul Buzău — a rămas încarcerat. Salvatorii au intervenit de urgență cu două echipaje SMURD (unul cu medic), o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ.





Bărbatul a fost extras dintre fiarele contorsionate ale vehiculului și s-au efectuat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, acesta nu a răspuns și a fost declarat decedat.





Din primele cercetări efectuate de polițiști, se pare că șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare, a lovit un cap de pod și a ieșit în afara părții carosabile.

Traficul pe DJ 106 a fost blocat complet pentru mai multe ore, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului. Polițiștii rutieri continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.