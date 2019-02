3 activitati pe care orice barbat trebuie sa le faca primavara!

Mai sunt doar cateva saptamani pana primavara va incepe, cu adevarat, si este momentul perfect pentru a face cateva schimbari in diferite aspecte ale vietii, ca sa ai un an asa cum ti-ai dorit!



In general, barbatii nu acorda o mare atentie “ritualurilor” de sezon, insa acestea pot avea efecte terapeutice neasteptate asupra starii de spirit. Citeste in continuare pentru a afla care sunt si cum te pot ajuta activitatile mentionate sa te incarci cu energie pozitiva, sa lasi in urma trecutul si sa te organizezi ideal pentru cel mai bun an de pana acum!

Organizarea si reinnoierea garderobei, un pas necesar



Desi doamnele si domnisoarele sunt cele care isi reinnoiesc garderoba in fiecare sezon, aceasta schimbare poate aduce numeroase beneficii si reprezentantilor sexului masculin! Poti incepe prin a sorta hainele pe care le ai deja, probandu-le, pentru a vedea care iti vin bine si care se potrivesc stilului tau actual, iar pe cele a caror utilitate nu o mai gasesti, sa le donezi. Apoi, fa o lista cu articolele pe care ti-ar placea sa le detii si vezi reducerile de sezon pentru a-ti achizitiona tot ce iti doresti, la un pret mai accesibil! Acest proces nu doar ca te va ajuta sa capeti mai multa incredere in tine, dar iti va da si un sentiment de satisfactie foarte mare, ceea ce iti va imbunatati considerabil starea de spirit! In plus, este momentul ideal pentru a-ti cumpara si un costum superb, tinuta ce nu trebuie sa lipseasca din arsenalul unui barbat modern! Daca stii ca anul acesta vei participa la evenimente formale, precum nunti, botezuri sau alte petreceri, pune pe lista pantaloni eleganti, camasi, sacou, pantofi si accesorii. Nu uita de cravata ideala, poti alege modelul aici, confectionata din materiale delicate si de calitate!



Amenajarea locuintei pentru o atmosfera mai vesela



Este timpul sa scapi de toate obiectele inutile, atat cele care sunt la vedere, cat si cele pe care le-ai depozitat in dulap sau in sertare! Astfel, faci loc pentru lucruri noi in casa ta, ce vor avea un rol practic mai accentuat sau un rol estetic mai deosebit! O reimprospatarea a peretilor este intotdeauna binevenita, si este recomandat sa alegi nuante deschise, pentru a obtine camere luminoase! In curand, te vei putea bucura de lumina naturala pentru o perioada mai lunga de timp, asa ca poti monta perdele din materiale vaporoase si sa renunti la draperiile grele, opace. Daca simti ca te-ai plictisit de felul in care arata locuinta, muta mobila in asa fel incat sa ai parte de mai mult spatiu.



Organizarea garajului si a curtii



Inceputul primaverii este momentul ideal pentru a face curat in garaj si in curte, si pentru a-ti organiza uneltele si aparatura in mod eficient. Profita de termperaturile in crestere si aranjeaza toate spatiile din exteriorul locuintei, lucru care poate functiona si ca o terapie! Iti poti desfasura activitatea in liniste, in timp ce te bucuri de o atmosfera mai placuta si mai prietenoasa! In plus, ai ocazia sa pregatesti spatiul verde pentru zilele insorite ce vor urma, in care te poti relaxa alaturi de cei dragi in propria curte!



Tu ce planuri ai pentru primele saptamani din luna martie?