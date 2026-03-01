1 Martie, Mărțișorul, simbolul renașterii și al speranței. Tradiții, legende și începutul primăverii

Astăzi, 1 Martie, românii sărbătoresc una dintre cele mai frumoase și mai încărcate de semnificații tradiții: Mărțișorul, vestitorul primăverii, al renașterii naturii și al unui nou început.

În fiecare an, firul împletit alb-roșu este oferit cu drag celor dragi, ca simbol al echilibrului dintre iarnă și primăvară. Albul reprezintă puritatea și lumina, iar roșul – viața, energia și iubirea. Împreună, ele marchează trecerea de la frigul iernii la căldura soarelui de primăvară.

O tradiție cu rădăcini străvechi

Mărțișorul nu este doar un simplu talisman, ci o tradiție cu origini vechi de peste două milenii. De-a lungul timpului, el a fost purtat la mână sau prins în piept pentru a aduce noroc, sănătate și belșug. În multe zone ale țării, mărțișorul se poartă până când înfloresc pomii, moment în care este legat de crengile acestora pentru a aduce rod bogat.

Legenda Babei Dochia

Una dintre cele mai cunoscute povești legate de 1 Martie este legenda Baba Dochia. Se spune că Dochia, o bătrână aprigă și încăpățânată, a urcat cu oile la munte crezând că primăvara sosise. Pe drum, și-a lepădat cele nouă sau douăsprezece cojoace, unul câte unul, păcălită de căldura soarelui. Însă vremea s-a schimbat brusc, iar frigul s-a întors, transformând-o în stană de piatră.

Legenda simbolizează lupta dintre iarnă și primăvară, dar și capriciile lunii martie, cunoscute popular drept „zilele babelor”. Tradiția spune că fiecare persoană își alege o zi între 1 și 9 martie, iar cum va fi vremea în acea zi, așa îi va fi și sufletul sau norocul în anul ce urmează.

Un nou început

1 Martie nu este doar o sărbătoare a tradiției, ci și un moment de reînnoire. Natura prinde viață, ghioceii răsar timid, iar zilele devin tot mai luminoase. Este perioada în care speranța renaște, iar oamenii își oferă zâmbete, gânduri bune și mici simboluri ale primăverii.

Într-o lume grăbită, Mărțișorul rămâne o dovadă că frumusețea stă în gesturi simple, dar pline de semnificație.

La mulți ani de 1 Martie!