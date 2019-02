VIDEO : Taximetrist BĂTUT și TÂLHĂRIT de colegi. La mai bine de o lună de zile de la incident, nici un suspect nu a fost audiat !

Un taximetrist din Mediaș a fost bătut și tâlhărit de colegii acestuia pe motiv că le-ar fi luat un client. Deși a trecut o lună de zile de la nefericitul eveniment, Poliția nu a audiat până la această nici un suspect. Victima se teme făptașii vor rămâne nepedepsiți.



” În noaptea zilei de 6/7 ianuarie 2019, am luat un client din comună Brăteiu jud Sibiu, nu am ştiut că acel client era de fapt o comandă a altui coleg de taxi, am lăsat clientul în oraşul Mediaș, după care am plecat spre comuna Moşna. Am văzut că pe drum eram urmărit de un taxi, mi-am continuat drumul, iar la intrare în Moşna am fost oprit cu forța, de 4 persoane, împreună cu un autoturism marca audi a 6 break, pus pe transversala drumului în acest fel nu mai puteam trece cu taxiul mai departe, am oprit cei 4 băieţi aveau ranga şi bate la ei, cu o rangă mi-au îndoit aripa stângă față, după care taxiul din spatele meu m-a blocat să nu pot da cu spatele. Au venit ameninţându-mă să deschid taxiul lucru pe care lam făcut să văd ce doresc, am fost ameninţat că hai jos să te duc la pădure, te omor, am fost lovit, şi mi au luat ei cu mâna lor suma de 50 lei, cât au avut pretenţii, fiul său coman bogdan să deplasat în dreapta maşinii, mi-a scos cheia din contact, şi a spus la tatăl sau să îmi ia toți banii” – a povestit bărbatul în plângerea făcută.