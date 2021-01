Vaccinare Alba: Dan Crainic, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Alba, va fi persoană vaccinată din Alba

Luni dimineața, în județul Alba, va debuta campania națională de vaccinare împotriva coronavirusului.

Prima persoană care va fi imunizată cu prima doză de vaccin anti – COVID 19 în Alba, va fi Dan Crainic, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Alba.

De altfel, duminică în județul Alba, au ajuns 975 doze de vaccin marca Pfizer, care au fost distribuite apoi în cele opt centre de vaccinare din județ.

“Campania de vaccinare împotriva COVID-19, la centrul organizat în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia (Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23), va începe luni, 4 ianuarie 2020, de la ora 8.00. Prima persoană căreia i se va administra vaccinul va fi directorul medical al SJU Alba Iulia, medic primar în radiologie și imagistică medicală, Dan Crainic, care face parte din echipa de coordonare a activității de tratare a pacienților infectați cu noul coronavirus. Imunizarea va continua cu personalul angajat în domeniile sănătății și social – sistem public și privat. (populația prioritizată pentru vaccinare în etapa I, conform reglementărilor naționale).

” Cercetători din întreaga lume au lucrat, de la începutul crizei sanitare, pentru a fabrica un vaccin împotriva noului coronavirus SARS-CoV-2. Acesta a primit, la sfârșitul anului 2020, toate aprobările din partea instituțiilor medicale abilitate și, din toate informațiile existente, este un vaccin sigur. În momentul de față vaccinarea este o modalitate viabilă de a ajunge la o viață normală. Suntem la început de un nou drum și, în continuare, trebuie să respectăm recomandările specialiștilor în sănătate publică. Este o decizie personală, a fiecăruia în parte, însă eu recomand imunizarea prin vaccin”, a spus dr. Dan Crainic.

Pentru buna desfășurare a campaniei, a fost desemnată o echipă medicală care să verifice starea de sănătate a persoanelor programate înainte și după vaccinare. Astfel, înainte de imunizare, se va efectua triajul epidemiologic și triajul medical, iar dacă se identifică o contraindicație temporară la vaccinare (exemple: temperatură corporală, infectare recentă), pacientul primește recomandarea de a se reprograma. Dacă la triaj nu se identifică nicio contraindicație, persoana în cauză citește și semnează un formular de consimțământ informat și ulterior este direcționată către cabinetul de vaccinare. După vaccinare, pacientul va primi o adeverință și va fi supravegheat medical timp de 15 minute. Dacă nu apar reacții post-vaccinale va fi programat, pentru administrarea celei de-a doua doze, conform metodologiei.

Coordonatorul centrului de vaccinare de la nivelul SJU Alba Iulia este dr. Simona Căbulea – medic primar epidemiolog. Centrul are două puncte de vaccinare care funcționează în clădirea principală a spitalului, la parter (adresa: Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23). Recepția vaccinului s-a realizat duminică, 3 ianuarie, când la SJU Alba Iulia au fost aduse 390 de doze. În primele zile, conform programărilor, vor fi administrate 120 de vaccinuri pe zi, ceea ce reprezintă numărul maxim de imunizări la cele două puncte (cu respectarea timpilor triajului inițial, pregătirii imunizării, supravegherii post-vaccinale, respectiv evitării aglomerării în actualul context epidemiologic). Alte vaccinuri vor fi solicitate, ulterior, în funcție de programările existente.

Tot luni, în prima parte a procesului de vaccinare, a fost programată asistenta șefă a secției de Boli Infecțioase, Marcela Vîlcan, membră a echipei medicale care tratează pacienți confirmați cu COVID-19 și internați în spital.

” Am așteptat cu emoție și speranță această zi. Dacă în urmă cu ceva timp spuneam că nu zăresc luminița de la capătul tunelului, odată cu apariția vaccinului, am zărit și luminița mult așteptată. Decizia de vaccinare este una personală și de aceea trebuie să fim responsabili, să cântărim cu atenție beneficiile și riscurile și să decidem în consecință. La mine, beneficiile au cântărit mai mult și, de aceea, decizia mea a fost PRO vaccinare. Aștept cu nerăbdare procesul de vaccinare la nivelul întregii comunități deoarece fiecare dintre noi avem în familie membri care sunt încadrați în diferite categorii de risc (vârsta, boli asociate etc). Sfatul meu pentru populație este ca fiecare să se informeze corect, din surse sigure și să ia cea mai bună decizie pentru ei și pentru familiile lor”, a spus as. Șef al secției de Boli Infecțioase, Marcela Vîlcan.

De asemenea, între primele cinci cadre medicale care vor primi vaccinul se numără și șeful Unității de Primiri Urgențe, medicul primar Aurel Crișan.

Cu ocazia începerii campaniei de vaccinare, tot din linia întâi în lupta cu virusul, un mesaj a fost transmis și de către șeful secției de Boli Infecțioase, dr. Maniu Corina (doctor în științe medicale):” Populația trebuie informată ce înseamnă vaccinarea. Dacă oamenii înțeleg că prin acest proces organismul creează „soldăței” – anticorpi contra virusului – și că asta este o șansă extraordinară de a nu permite îmbolnăvirea, atunci practic se va reduce circulația virusului de la o persoană la alta și implicit cazurile de boală, respectiv de deces din cauza acestui virus”.

Conform reglementărilor naționale, în etapa I, populația prioritizată pentru vaccinarea împotriva COVID-19 este:

Personalul din spitale și unități ambulatorii (personalul medico-sanitar, personalul auxiliar, personal administrativ, securitate și pază și alte categorii);

Personalul din sistemul de medicină de urgență: ambulanță, SMURD, IGSU, IJSU, camere de gardă, CPU, UPU;

Personalul din medicina primară – din rețeaua de medicină de familie, medicină școlară și asistență medicală comunitară;

Personalul din laboratoare, farmacii și alți lucrători din domeniul sănătății;

Personalul din serviciile stomatologice;

Medici rezidenți, elevi și studenți cu profil medical;

Paramedici și alți voluntari care își desfășoară activitatea în unități sanitare;

Personalul de îngrijire care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale și medico-sociale;

Personalul care acordă îngrijiri medicale și sociale la domiciliu;

Personalul din serviciile de sănătate publică (Institutul Național de Sănătate

Publică, Direcțiile de Sănătate Publică);

Personalul din unitățile sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie;

Personalul din centrele de dializă și transfuzii;

Personalul implicat în derularea campaniilor de vaccinare.

Programarea persoanelor pentru vaccinarea împotriva COVID-19 se realizează pe platforma informatică – https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ (programările sunt disponibile doar pentru personalul din Etapa 1)”.