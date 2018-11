UPDATE – Este OFICIAL, Daniel Breaz , senator PSD de Alba, NOUL MINISTRU al Culturii

S-a votat remanierea Guvernului . Surse politice au declarat, pentru opiniatransilvana.ro, că senatorul PSD Daniel Breaz să preia Ministerul Culturii, în locul lui George Ivașcu.

În vârstă de 43 de ani, senatorul PSD Daniel Breaz este din 2012 rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, profesor titular la Catedra de Matematică Informatică a Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, disciplinele “Analiză complexă”, „Analiză matematică”, Coordonator de doctorat, domeniul matematică, Universitatea din Piteşti și School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan, Malaysia.

Breaz este doctor în matematică, specializarea analiză matematică, cu teza “Operatori integrali pe spaţii de funcţii univalente”.