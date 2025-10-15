UPDATE: autoarea tâlhăriei asupra vârstnicului din Hunedoara, a fost arestată preventiv

Femeia de 36 de ani din municipiul Brad, bănuită că ar fi tâlhărit un bărbat de 89 de ani din Hunedoara, a fost prezentată magistraților de la Judecătoria Hunedoara, care au dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit IPJ Hunedoara, în urma probatoriului administrat, s-a stabilit că femeia este cea care, în dimineața zilei de 14 octombrie 2025, l-a abordat pe vârstnicul de 89 de ani într-un parc din Hunedoara, iar ulterior i-a smuls cu forța plasa în care se aflau o borsetă cu acte și 2.500 de lei.

După comiterea faptei, femeia a fost identificată și reținută pentru 24 de ore, fiind depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Instanța a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă, iar suspecta urmează să-și petreacă următoarele 30 de zile în arest. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale a acesteia.