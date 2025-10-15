O femeie din Brad, reținută după ce a tâlhărit un vârstnic de 89 de ani din Hunedoara

Polițiștii din Hunedoara au reținut o femeie de 36 de ani, din municipiul Brad, bănuită că ar fi tâlhărit un bărbat de 89 de ani.





Potrivit anchetei, în dimineața zilei de 14 octombrie 2025, în jurul orei 10:25, vârstnicul se afla într-un parc din Hunedoara, după ce își plătise o factură, când a fost abordat de o femeie care i-a cerut bani. Bărbatul a refuzat, iar femeia s-a îndepărtat.

La scurt timp, pe strada Poștei, aceeași persoană i-ar fi smuls plasa din mână, în care se afla o borsetă cu acte personale și 2.500 de lei. În urma agresiunii, bărbatul a căzut la pământ, iar femeia a fugit.

Polițiștii au identificat-o pe femeie — aflată sub control judiciar — și au reținut-o pentru 24 de ore. Aceasta a fost dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând să fie prezentată procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

